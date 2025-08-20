Colón le dio la bienvenida a Ezequiel Medrán como nuevo técnico

A través de las redes sociales, Colón confirmó en sociedad a Ezequiel Medrán como nuevo entrenador. Debuta ante Chacarita por la fecha 28

Colón dio este miércoles un nuevo paso en busca de enderezar el rumbo deportivo. Tras la salida de Martín Minella , la dirigencia oficializó la llegada de Ezequiel Medrán como nuevo director técnico del plantel profesional. La presentación se hizo en las redes sociales, luego de que tuviera su primera práctica en el predio 4 de Junio.

Más allá del anuncio formal, no se brindaron precisiones del contrato. De todas maneras, según pudo saber UNO Santa Fe, el vínculo acordado con Medrán es por un año. Sin embargo, se incluyó una cláusula de rescisión que permitirá a ambas partes dar por finalizada la relación en diciembre, dado que Colón celebrará elecciones, aunque podrían ser antes.

El flamante DT sabalero no trabajará solo: lo acompañarán Iván Quadrini como ayudante de campo y Bruno Spreggero en la preparación física. En tanto, en principio se resolvió que el trabajo específico con los arqueros continúe a cargo del grupo de entrenadores que ya forman parte de la estructura del club. Debutará el fin de semana ante Chacarita por la fecha 28 del grupo B de la Primera Nacional.

Colón asume el desafío en Colón

Medrán, de 42 años, llega con la experiencia de haber dirigido en el ascenso argentino y de haber demostrado un estilo de juego ordena, con equipos dinámicos y de presión alta. La dirigencia confía en que esa impronta pueda trasladarse rápidamente a un equipo que necesita resultados urgentes para salir del mal momento futbolístico y volver a entusiasmar a su gente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/1958330445583564855&partner=&hide_thread=false ¡BIENVENIDO EZEQUIEL!



El Club Atlético Colón acordó la contratación de Ezequiel Medrán como nuevo entrenador sabalero y ya se encuentra trabajando al frente del plantel profesional.



Su cuerpo técnico estará integrado por Iván Quadrini (AC) y Bruno Spreggero (PF). pic.twitter.com/KJ4ZaL91o9 — Club Atlético Colón (@ColonOficial) August 21, 2025

La presentación de Medrán también significa el inicio de una etapa de transición política. La comisión actual busca cerrar el año con cierta estabilidad deportiva, mientras que el futuro inmediato quedará supeditado a lo que resuelvan las urnas a fin de año. En ese marco, la cláusula de salida en diciembre aparece como un detalle clave para no condicionar a la próxima conducción.

Con energías renovadas y la presión de los hinchas que exigen respuestas, Medrán ya puso manos a la obra en el predio 4 de Junio. Ahora, el desafío pasará por encontrar rápidamente un funcionamiento que le devuelva al Sabalero la confianza perdida y le permita recuperar terreno en la tabla.