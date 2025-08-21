Uno Santa Fe | El País | Audios

Tras el escándalo de los audios, el Gobierno intervino la Agencia de Discapacidad y designó a un nuevo titular

Alejandro Vilches será el interventor en el organismo que dirigía Diego Spagnuolo. Su primera misión será realizar una "profunda auditoría" en el área.

21 de agosto 2025 · 15:17hs
Diego Spagnuolo y Javier Milei. El funcionario despedido es amigo íntimo y también su abogado del presidente. 

Diego Spagnuolo y Javier Milei. El funcionario despedido es amigo íntimo y también su abogado del presidente. 

Pocas horas después de despedir a Diego Spagnuolo por el escándalo de los audios de presuntas coimas, el Gobierno Nacional oficializó la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El nuevo interventor del organismo será el doctor Alejandro Alberto Vilches.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la "primera misión" de Vilches será "realizar una profunda auditoría en el área". Adorni agregó que las pensiones por invalidez fueron históricamente una "caja de la política" que el Gobierno está decidido a desmantelar.

La intervención del organismo se produce de manera inmediata tras la destitución de Diego Spagnuolo, implicado en las grabaciones que denuncian una presunta red de cobro de retornos a laboratorios por la compra de medicamentos. En ese marco, Adorni adelantó que el nuevo interventor profundizará la gestión de auditorías y la revalidación de pensiones con el objetivo, según el Gobierno, de "garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan". Vilches, el nuevo responsable, es un médico especializado en gestión de sistemas de salud y se desempeñaba hasta ahora como Secretario de Gestión Sanitaria.

La rápida designación y el anuncio de una auditoría profunda son la respuesta del Ejecutivo a uno de los mayores escándalos que enfrenta, buscando mostrar una acción decidida para controlar un área sensible.

Martín Minella definió su futuro en Colón tras dejar de ser el técnico principal

Independiente responsabilizó a los hinchas de Universidad de Chile por los desmanes

Ortiz, otra vez sin vueltas en Colón: "Hay que estar a la altura para ganarle a Chacarita"

Martín Minella definió su futuro en Colón tras dejar de ser el técnico principal

Independiente responsabilizó a los hinchas de Universidad de Chile por los desmanes

Ortiz, otra vez sin vueltas en Colón: "Hay que estar a la altura para ganarle a Chacarita"

Moretti reapareció en San Lorenzo tras levantar su licencia

Media sanción a la ley de emergencia por discapacidad: alivio en Santa Fe, pero persisten los atrasos de pago

Ortiz, otra vez sin vueltas en Colón: "Hay que estar a la altura para ganarle a Chacarita"

Martín Minella definió su futuro en Colón tras dejar de ser el técnico principal

Víctor Godano se convirtió en un despedidor serial de entrenadores

Laborie, tras la llegada de Medrán: "Tenemos que trabajar y recibir mucha información"

Gerometta, sin lugar en Unión, rechazó una oferta para jugar en el ascenso

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"