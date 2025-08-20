Sigue la sal: Lago sufrió una fractura en la mano en Colón y es duda para recibir a Chacarita

Uno Santa Fe | Colón | Colón

El extremo Ignacio Lago sufrió una fractura en la mano y estaría al límite en Colón para jugar ante Chacarita.

20 de agosto 2025 · 19:57hs
Colón no logra encontrar paz ni siquiera en la previa de un nuevo ciclo técnico. Cuando Ezequiel Medrán intenta reordenar el equipo de cara al duelo frente a Chacarita por la 28ª fecha del grupo B de la Primera Nacional, una nueva mala noticia golpea al plantel: Ignacio Lago sufrió una fractura en la mano y está casi descartado.

• LEER MÁS: Arrancó en Colón el ciclo de Ezequiel Medrán en busca de generar un sacudón positivo

El extremo tiene inmovilizada la zona con un yeso como primera medida. Si bien se lo va a probar en los próximos días, las chances de que pueda jugar son remotas, ya que se trata de una lesión que, más allá del dolor, puede complicar el equilibrio y los movimientos en el desarrollo del partido.

• LEER MÁS: Lago, por la llegada de Medrán a Colón: "Hay que hacer mea culpa, ya pasaron varios técnicos"

El infortunio se suma a una larga lista de problemas físicos que viene arrastrando el Sabalero a lo largo del campeonato. Esta semana no fue la excepción: la enfermería sigue sumando nombres y condicionando la planificación de un equipo que, en medio de la urgencia por sumar, no logra sostener una base estable.

Las lesiones no cesan en Colón

La lesión del atacante ocurre justo después de que diera declaraciones con tono autocrítico sobre el momento del equipo y el impacto de los constantes cambios de entrenador. Ahora, lo obligará a esperar para ver si podrá estar disponible o no para las "siete finales" que restan en la lucha por alejarse del fondo de la tabla.

• LEER MÁS: Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: "Muy intenso y con orden"

Por estas horas, el cuerpo técnico seguirá evaluando su evolución, pero lo cierto es que Medrán ya empieza a perder piezas antes de su debut formal en el banco. Una postal más de una temporada donde, además de los errores propios, Colón no deja de pagar caro la mala suerte.

