Delfino, autocrítico en Colón: "Nos hicimos los goles nosotros mismos"

El DT de Colón, Iván Delfino, analizó la derrota 2-1 ante Morón en el Brigadier López y reconoció que volvieron a cometer errores que pagaron demasiado caro

Colón volvió a tropezar en un momento determinante del campeonato y esta vez fue ante uno de sus rivales directos. El 2-1 de Morón en Santa Fe dejó al Sabalero con dos derrotas en fila y cada vez más lejos del primer puesto de la Zona A. Después del partido, Iván Delfino no buscó excusas y apuntó a los errores propios.

“El partido estaba en una meseta en el primer tiempo. Nos convierten dos goles en cinco minutos. Dos goles que, personalmente, y hablando con los jugadores, no hicimos los goles nosotros mismos”, explicó el entrenador.

La referencia fue directa a las fallas que permitieron que Morón sacara una ventaja decisiva. Para Delfino, además, el equipo sintió el golpe y tardó demasiado en reaccionar. “Es un equipo que cuando lo golpean le cuesta reponerse rápido. Y el segundo tiempo creo que fue todo nuestro. Tuvimos una posibilidad de empatarlo, tuvimos una muy clara. Hicimos el desgaste y nos quedamos con las manos vacías en un encuentro que era importante para nosotros”, analizó.

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“Regalamos 45 minutos”

El Viejo fue todavía más crítico cuando le preguntaron si Colón había entendido la importancia que tenía el partido. “No. Creo que nos dejamos llevar por la duda y eso es imposible en un partido de esta característica. Perdimos otra vez muchas divididas”, sostuvo.

Resumió el problema con una frase contundente: “Con el corazón herido, pero ya regalando 45 minutos, salimos a buscarlo y no nos alcanzó”.

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El técnico también explicó las variantes que había pensado para intentar modificar el funcionamiento. Buscó mayor agresividad en el mediocampo y más profundidad, pero entendió que hubo una dificultad que terminó condicionando todo el plan. “Busqué más agresividad en el medio. Ellos tienen un mediocampo... cuando se metía a ver, atrae a los cinco. Buscamos eso. Busqué más profundidad con García por los costados, pero si no tenés circulación no sirve nada”, explicó.

Según Delfino, Colón volvió a caer en una dinámica que ya había aparecido en partidos anteriores. “Nos costó otra vez. Los puntas, mucho de espalda, se nos hizo complicado y entramos, como dije antes, en este nerviosismo: jugamos todas pelota larga, es dividir y perder y ganar”, detalló.

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Recuperar la identidad en Colón

Con la pelea por la cima cada vez más complicada y apenas ocho partidos por delante, Delfino puso el foco en recuperar las formas del equipo. “Lo primero es afianzar las formas y estar mucho más tranquilo y desplegar lo que podemos dar. O sea, que no nos queme la pelota en los pies”, señaló.

El entrenador también rechazó que las dificultades tengan que ver con que el mensaje no esté llegando al plantel. Para él, el problema pasa por otro lado. “Tenemos que mejorar día a día porque en los últimos dos partidos los problemas fueron tal vez no de actitud, sino de lo futbolístico”, explicó.

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Y pidió una cuota mayor de personalidad para llevar al campo lo que se trabaja durante la semana. “Tener más amor propio para llevar a cabo lo que hablamos y lo que practicamos, más allá del rival que nos toque enfrentar”, afirmó.

Sin excusas y partido a partido

Delfino tampoco quiso justificar la diferencia de funcionamiento con Morón a partir del tiempo de trabajo que tiene cada entrenador. El Gallito cuenta con una base consolidada, pero para el técnico sabalero eso no puede ser una explicación. “Se nota. Igual es una persona que hace dos años que está trabajando y tiene una base importante de jugadores. Bueno, es excusa eso. Si bien hay diferencias, no es una excusa. No lo pongo como excusa”, remarcó.

Respecto de lo que viene, el entrenador evitó hacer demasiadas cuentas y prefirió concentrarse en la recuperación futbolística. “Tenemos que mejorar y tenemos que seguir sumando para terminar lo más alto posible. No creo que haya que buscarle tantas vueltas”, sostuvo.

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También reconoció que ya realizó un diagnóstico del plantel y del funcionamiento, aunque decidió guardárselo: “Sí, tengo una radiografía que he hecho, pero no la voy a expresar acá”.

Ahora, el desafío será transformar ese análisis en respuestas dentro de la cancha. Porque Colón ya no tiene margen para regalar tiempos ni partidos, y Delfino lo dejó claro después de un nuevo golpe: “Hicimos el esfuerzo, de eso no puedo reprochar nada, pero no nos alcanzó y nos quedamos con las manos vacías”.