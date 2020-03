La suspensión del fútbol argentino fue un denominador común la semana pasada por el avance del coronavirus, que luego fue decretado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Pese a que casi todas las actividades se habían frenado, la Copa Superliga no quiso ir por ese camino y solo dispuso que sea, como medida de prevención, a puertas cerradas. Por eso, una vez que se cerró la fecha con el cotejo entre Rosario Central y Colón, se le dio lugar al reclamo de los jugadores y se postergó hasta el 31 de marzo. Pese a que estar todo consumado, Matías Fritzler salió al cruce por la demora.

En diálogo con ESPN, uno de los referentes sabaleros reconoció que no fue fácil tener que afrontar este duelo en el Gigante de Arroyito por todo lo que estaba pasando no solo en el mundo, sino también en Argentina: "Seguro que era algo a trabajar mentalmente. Porque al mismo tiempo que nosotros estábamos yendo a Rosario un día antes, a mitad de camino no sabíamos si pegábamos la vuelta o no, porque justo era la conferencia del presidente de la Nación, donde anunciaba las medidas".

Matías Fritzler 1.jpg El volante de Colón, Matías Fritzler, criticó los dichos del presidente Alberto Fernández. Foto: prensa Colón

Precisamente Alberto Fernández deslizó que sería bueno que siga el fútbol para que las personas que se iban a quedar en casa como medida preventiva tengan algo para disfrutar. Esto no cayó para nada bien en el volante de Colón, que fue muy critico: "El presidente anunció que se cancelaban todos los eventos deportivos. Después nos enteramos que «éramos como unas marionetas para el entretenimiento de la gente» y seguimos adelante".

Pese a no decirlo abiertamente, prácticamente fue en consonancia con la postura de River: "Quizás de nuestra parte tuvimos que hacer mucho foco, porque estamos en una situación deportiva en la que necesitamos que las cosas nos salgan bien y no podíamos arriesgarnos a estar pensando en otra cosa".

En el final, Matías Fritzler apuntó respecto a la suspensión de la Copa Superliga por la pandemia del coronavirus: "La realidad es que esto estaba instalado en el pensamiento y es complicado no hacerlo".