Colón quebró una nefasta racha en condición de visitante, tras derrotar el pasado lunes a Rosario Central por 3-1 en el Gigante de Arroyito, con una gran tarea de Wilson Morelo. De esta manera, arrancó a paso firme el segundo ciclo al frente del equipo de Eduardo Domínguez. Sin embargo, horas más tarde llegaría el parate de la Copa de la Superliga a raíz del coronavirus.

El delantero colombiano dialogó con el VBar de Caracol Radio sobre la emergencia de salud y contó cómo son las medidas contra el coronavirus, "Ya se paró todo el fútbol en Argentina, ahora trataremos de estar físicamente bien porque en cualquier momento se puede reiniciar todo".

En el arranque comenzó contando: "Estoy en Santa Fe, llegamos de Rosario, donde jugamos ante Central. Se jugó el último partido del fútbol argentino, en un grupo que tenemos nos mandaron que tenemos que estar en casa hasta nueva orden, nos avisaron que estemos pendientes con las medidas que se tomarían en los dos días que vienen, es importante que nos quedemos en nuestras casas, sin visitas, que nos protejamos unos a otros, sobre todo estando con la familia".

Luego, se refirió al triunfo ante Central y apuntó: "El equipo hacía muchas fechas que no podía ganar de visitante, gracias a Dios se pudo romper esa racha, fue una gran victoria para pelear lo que es permanecer en Primera. Hay seis o siete equipos en esa pelea, faltan 10 fechas para que se defina todo, se ganó un partido importante ante un gran rival, se ganó y bien, estamos contentos. Era lo que estábamos buscando para tomar confianza de cara a lo que viene".

Volvió a meterse de lleno a la decisión que se tomó en el fútbol argentino a raíz del coronavirus y opinó: "La última liga que se paró fue la Argentina, es difícil y complicado ya que la gente lo vive con una pasión impresionante, pero se logró jugar el lunes y se paró todo el fútbol. Ahora tenemos que tratar de estar con la familia y prepararnos en nuestras casas, para estar físicamente bien ya que en cualquier momento se puede reanudar todo y no hay que dar ventajas, porque nos estamos jugando muchas cosas importantes".

Brian Fernández y Wilson Morelo.jpg Foto: Instagram brianfernandez_38

Opinó también sobre la medida que se adoptó recién después de la primera fecha de la Copa de la Superliga y disparó: "Se demoraron mucho, también los jugadores y clubes nos tuvimos que templar un poco porque no estaban decididos a parar la liga, pero los futbolistas dimos nuestro punto de vista. El fútbol como cualquier otra cosa es un trabajo y no hay que exponer a la familia, no tanto en una cancha, donde es a puertas cerradas, pero vas a hoteles, montas aviones, es muy difícil. Respecto a los niños, no están yendo al colegio, el viernes pasado cuando volvieron ya le dije a mi esposa que no los iba a mandar más, y a los dos o tres días decidieron parar las clases, pero nosotros ya habíamos tomado esa decisión".

Se cruzó telefónicamente posteriormente con el exgoleador Iván René Valenciano, quien le preguntó sobre su continuidad en el Sabalero, sobre lo que contestó: "Cuando llegué a Colón fue por medio de una compra, tengo un año y medio más de contrato. Viví la dos caras de la moneda, jugamos una final de Sudamericana que son momentos únicos, lástima que no se pudo ganar, pero descuidamos la Liga durante ese tiempo, por tener un plantel corto, y ahora estamos sufriendo el haber descuidado la liga mucho tiempo, en un fútbol muy competitivo como el argentino, ya que los que pelean el descenso son equipos importantes, con historia. No es fácil".

"Como siempre lo manifesté, estoy acá porque es la voluntad de Dios, estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible, metido en la causa que es mantener al equipo en Primera. Si en junio o julio se da una salida lo vamos a mirar bien, si se da quiero que el club se vea beneficiado, que se dé en buenas condiciones. Extraño mucho a Colombia y mi gente, pero viene a una liga importante, a conocer un nuevo fútbol, donde se juega a otro ritmo, intensidad y pasión, no me arrepiento de nada de lo que estoy viviendo acá. De eso se trata la vida, a veces jugás una final y luego peleás un descenso. La verdad no estoy arrepentido, estoy feliz y contento, viviendo el día a día, que se haga la voluntad de Dios, que nos mantengamos en Primera y siempre estaré contento en el lugar donde dios me ponga", finalizó el artillero que viene de cerrar un gran partido ante el Canalla.