Estigarribia: "Estamos de acuerdo con lo que hizo River, nadie quería jugar"

El paraguayo Marcelo Estigarribia dialogó con una radio de su país y allí brindó su postura sobre el parate en el fútbol, a la manera en que ahora pasará sus días, pero también tuvo tiempo de analizar el triunfo de Colón frente a Rosario Central y además se refirió a su nivel personal.

"Fue un partido atípico, raro el que jugamos contra Rosario Central, ninguno de los dos equipos estaba dispuesto a jugar esta fecha, era un nuevo campeonato, pero se tenía que jugar sí o sí. Por suerte ahora sacaron un comunicado y no hay futbol hasta el 31 de marzo, es un tema complicado y no se habían tomado los recaudos necesarios", comenzó diciendo el volante sabalero.

Consultado por la postura que adoptó River de no jugar la fecha respondió: "Estamos de acuerdo con lo que hizo River, debemos preservar la salud, la vida la gente que nos rodea. Algunos periodistas dicen que estamos mas protegidos que otras personas, pero nosotros viajamos a Rosario, estuvimos encerrados en el hotel, pero no sabemos qué turista estaba en el hotel. Cuando íbamos a la cancha de Central, en el parque, en las plazas la gente estaba tomando mate, corriendo, lo toman medio en broma, pero es algo serio. Por eso lo de River estuvo bien, ante que nada somos personas y después profesionales".

Sobre la manera en que se fueron dando los acontecimientos dijo "La Copa arrancó el viernes pero Banfield y Gimnasia no querían jugar y media hora antes llamaron desde arriba que el partido se tenía que jugar como sea y entonces tenes que acatar las ordenes y jugar o hacer como River que cerró las puertas y abstenerte a la suspensión o multas. Ahora recién es como que están tomando en serio la situación, no es joda. Hay que ser serios y no esperar a que pase a mayores como en España e Italia, hay que quedarse en su casa hasta que pase eso".

LEER MÁS: Domínguez ya juega en Colón: "Las rachas son para cortarse"

En relación a su situación futbolística expresó: "Por suerte tengo continuidad, ahora volvió Eduardo Domínguez que fue el técnico que me trajo a Colón y cambiamos de esquema, volví a jugar como carrilero. Igualmente si me tiene que poner como interior izquierdo lo puedo hacer, jugué como lateral izquierdo, me adapté muy bien al fútbol argentino. Hasta jugué de doble volante central, pero siempre tuve la suerte de jugar".

Del triunfo ante Central dijo "Logramos un triunfo necesario y jugando de buena manera, siendo contundentes. El equipo mostró una idea de juego de principio a fin, antes no teníamos la eficacia de llegar tres veces y marcar tres goles. Fuimos punzantes y nos defendimos de muy buena manera".

"Arrancamos un torneo nuevo, estamos punteros en nuestro grupo son 11 fechas y podemos dar pelea, salimos de la zona del descenso, si lo tomamos en serio podemos dar pelea. Nuestra idea es pensar en alto, sumar y pelear la Copa de la Superliga, con el objetivo de poder clasificar a una Copa", manifestó.

Por último habló sobre los pasos a seguir "Supuestamente nos estarían mandando los entrenamientos y lo haríamos de manera individual, ya que en las prácticas somos muchas personas entre jugadores, cuerpo técnico, médicos, utileros, gente de seguridad. Por eso, mientras menos contacto tengamos es mucho mejor, por eso si hay que esperar 14 días o un mes hay que acatar las ordenes ya que la salud es prioridad".