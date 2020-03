Eduardo Domínguez no es de brindar notas ni exponerse asiduamente a entrevistas o contacto con la prensa. De hecho desde su confirmación para iniciar el segundo ciclo como DT de Colón todavía no tomó contacto con los medios santafesinos.

Si accedió a charlar con varios colegas de Buenos Aires y en las últimas horas charló en radio La Red AM 910, después de cortar la racha adversa como visitante en Rosario.

En el inicio reconoció que "la presión siempre está aunque sigue dependiendo de nosotros, influye de manera positiva con los resultados que se dieron, nosotros tenemos las cosas en claro, tenemos que mirar nuestra ruta, no la de los demás, porque si uno constantemente mira al costado pierde el eje y lo que debemos mejorar lo sabemos. Vamos a tener fines de semana favorables y otros que nos van a poner en obligaciones, construir el camino que queremos".

Rosario Central vs Colón.jpg Colón le ganó a Central y salió de la zona de descenso.

Más adelante, respecto a pelear el descenso, apuntó que "me pasó como jugador en All Boys, todos apuntaban a que nos íbamos al descenso, un domingo estábamos fuera y el día anterior jugaron y ganaron todos. Estábamos pendientes, perdimos y nos dimos cuenta que en la semana estábamos cansados antes del partido, nos había consumido energías ver los partidos anteriores. Con el gran grupo que conformamos, con Nicolás Cambiasso a la cabeza salimos a flote, prometimos mirar lo nuestro y construir nuestro camino, eso me queda y trato de transmitirlo en este momento necesario para Colón".

LEER MÁS: El Club Colón emitió un comunicado respecto a la situación por el coronavirus

Cuando le preguntaron cuáles fueron las razones que le hicieron volver al Sabalero, Eduardo Domínguez expresó que "siempre es lindo pelear por el título, son sensaciones diferentes a pelear el descenso, a partir de ahí hay una diferencia. Cuando peleás abajo estás luchando mucho más. Entendía el momento que atravesaba Colón, conozco la ciudad, el club, estuvimos casi dos años, creemos que fue positivo, eramos competitivos, entendiendo la calidad de jugadores que hay, tomamos el desafío de estos 11 partidos, ayudar y transmitir lo que creemos realmente".

En noviembre de 2019, Colón disputó la final de la Copa Sudamericana, en el partido más importante de su historia. Desde allí fue perdiendo terreno en los promedios hasta colocarlo en esta difícil situación.

LEER MÁS: Estigarribia: "Estamos de acuerdo con lo que hizo River, nadie quería jugar"

Por eso el orientador rojinegro, cuando tuvo que opinar sobre dicha situación, dijo que "es algo lógico para un equipo en esta clase de competencias, hacerlo internacionalmente te desvía la mirada y es algo inconsciente, por más que uno quiera aferrarse al campeonato, no se da todos los días. River e Independiente lo festejaron con todo en su momento. Esos torneos están hechos para los grandes, el crecimiento tiene que ser de menos a más, paulatino. Hoy estamos en esta situación, hay grandes jugadores y muy buena calidad de gente para estar tranquilo".

En otro tramo de la charla, respecto a aquellos insultos al plantel en cancha de Huracán, Eduardo Domínguez reconoció que "uno tiene que aprender de los errores, cuando no le va bien, suceden situaciones, lo hablamos en ese momento, yo no me fijo en eso. Lo charlé en ese momento, la gran mayoría de los jugadores me conoce, sabe como soy y me manejo, esos segundos sucedieron. Las cosas se las digo en la cara, no necesité hacer mención cuando tomé de nuevo el equipo".

En la parte final, apuntó que "nos fuimos la vez anterior por un desgaste que había, necesitábamos cambiar, la dirigencia necesitaba un cambio de conducción, entendimos que iba a ser beneficioso para el club. Se que estuve en consideración de varios equipos, no me gusta hablar con la prensa, es algo inhabitual, me pongo nervioso, busco mucho la privacidad".