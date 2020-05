Gastón Díaz: "Me sentí bien en Colón, pero busco otro rumbo"

Gastón Díaz no seguirá en Colón y podría retornar a Gimnasia de La Plata.

Gastón Díaz llegó hace un año a préstamo por una temporada con el pase en su poder. Si bien el titular era Alex Vigo, la idea era contar con un defensor de experiencia que pudiera pelearle el puesto o en todo caso alternar. Por ello, el lateral de 32 años se sumó al plantel sabalero, más por su trayectoria, que por su presente ya que venía de jugar poco en el Fortín.

Y su debut con la camiseta rojinegra se produjo en la 1ª fecha de la Superliga 2019/2020 cuando Colón cayó como local ante Patronato por 1-0. En la Superliga apenas disputó nueve encuentros, ocho de ellos como titular. Mientras que en Copa Argentina jugó tres encuentros (todos ellos desde el arranque) y uno por Copa Sudamericana (fue expulsado a los 35' ante el Zulia en Venezuela).

La realidad indica, que no logró afianzarse y que sus rendimientos no estuvieron a la altura de las circunstancias, sumado a que Vigo se ganó un lugar dentro del equipo. Su último partido con la camiseta rojinegra fue en la goleada que sufrió Colón ante Newell's por 4-0. En total Díaz sumó 966 minutos en cancha, que vendrían a ser casi 11 partidos completos, en una temporada. Por lo cual está claro que no logró continuidad.

Por ello, es un hecho que no seguirá en Colón y en diálogo con FM Plaza 92.1 el defensor habló sobre la posibilidad de retornar a Gimnasia, a la vez que expresó sus deseos de cambiar de rumbo. Además manifestó su preocupación por el futuro de los jugadores en medio de los cambios en el fútbol argentino.

"Me sentí muy bien en Colón, más allá de lo que pude aportar. Pero ahora la realidad es que estoy buscando otro rumbo, encontrar otra institución para seguir jugando. La mayoría de los que quedamos libres este 30 de junio estamos todos preocupados", aseguró.

A la vez que manifestó: "Hay un montón de cosas que quedan por resolverse para que los jugadores que quedan libres podamos seguir trabajando. Es un problema de todo el país y a nosotros nos toca desde lo futbolístico, vamos a tener que buscar alguna salida. Preocupa el poder quedar libre y estar seis meses sin contar con trabajo".

Consultado por el regreso del fútbol, Díaz apuntó: "Lo veo muy lejano que se pueda volver a arrancar y volver a la normalidad. Más allá que se pueda jugar sin público, lo veo muy lejano en Argentina. Hay que tener en cuenta que estamos a la mitad de este proceso. Según los especialistas que uno escucha, el pico más alto viene ahora y nosotros estaríamos de pretemporada".

Para luego agregar "Un plantel con cuerpo técnico son 40 y pico de personas en un vestuario. Eso en cada club del país. Sería muy complicado, tendríamos que tener toda la seguridad necesaria para poder arrancar. Eso por ahora no está".

Por último sobre la posibilidad de retornar a Gimnasia por pedido de Diego Maradona indicó: "Conmigo no se ha comunicado nadie por ahora. Me comuniqué con mi representante y si hay posibilidad, la voy a escuchar. Pasé por Gimnasia (2012-13) y es una institución que ha crecido, sé lo que es la gente. Cuando llegue el momento se verá, por ahora cumpliré el contrato en Santa Fe".