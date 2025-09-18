Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán comienza a definir la formación de Colón para jugar ante Morón

Este jueves el DT de Colón comenzará a diagramar la formación titular, ya que la idea es disponer de un ensayo futbolístico

18 de septiembre 2025 · 08:35hs
El DT de Colón Ezequiel Medrán comienza a definir la formación titular.

El DT de Colón Ezequiel Medrán comienza a definir la formación titular.

A tres días del partido que Colón jugará ante Deportivo Morón, la formación del equipo sabalero es una verdadera incógnita, pero este jueves, puede existir algún indicio.

Y es que la idea del entrenador Ezequiel Medrán es disponer de un ensayo futbolístico para comenzar a diagramar la formación que jugará el domingo a las 17 con Deportivo Morón.

La buena noticia para el entrenador es que tiene todo el plantel a disposición. Sin jugadores lesionados ni tampoco suspendidos, Medrán cuenta con todas las opciones para definir la formación titular.

Está claro que luego de la paupérrima actuación ante Talleres de Remedios de Escalada se imponen cambios. Habrá que ver si Christian Bernardi tiene chances de ser titular o en su defecto Luis Rodríguez.

LEER MÁS: La reserva de Colón no levanta cabeza, perdió con Racing y sigue fuera de la zona de playoffs

Llamativamente, el Pulga fue al banco en el último partido y con Colón perdiendo ni siquiera sumó algún minuto. En cambio, el que sí jugó 45' fue Bernardi.

Por lo cual, el volante cordobés tendría chances de estar desde el arranque. No obstante, habrá que esperar los próximos entrenamientos.

Y el otro interrogante pasa por el esquema táctico, aunque en este caso no sería descabellado que mantenga el mismo, salvo que se incline por jugar con dos delanteros.

Colón Ezequiel Medrán Deportivo Morón
Medrán comienza a definir la formación de Colón para jugar ante Morón

Medrán comienza a definir la formación de Colón para jugar ante Morón

Medrán comienza a definir la formación de Colón para jugar ante Morón

Medrán comienza a definir la formación de Colón para jugar ante Morón

