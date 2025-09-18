Uno Santa Fe | Policiales | pareja

Cayó una pareja violenta en Santa Fe: él era un evadido de Coronda y estaba armado

La víctima alertó al 911 sobre la agresión. Minutos después, la policía interceptó a los sospechosos y secuestró el arma de fuego.

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de septiembre 2025 · 10:23hs
Una pareja fue detenida en la tarde del miércoles tras golpear y amenazar a un familiar en una vivienda de bulevar Zavalla y Monseñor Zazpe, en el suroeste de la capital provincial. El hombre, de 27 años, estaba armado con un revólver calibre 32 y resultó ser un evadido de la cárcel de Coronda desde abril de 2024.

El violento episodio familiar

Pasadas las 17 horas, una joven llamó al 911 para denunciar que había sido agredida y amenazada por su propio hermano y la pareja de éste. La víctima, con visibles marcas de la agresión, alertó que su hermano solía andar armado y escapó en bicicleta junto a su compañera rumbo al norte de la ciudad.

Con las descripciones aportadas, efectivos del Comando Radioeléctrico iniciaron un patrullaje intensivo y, en cuestión de minutos, interceptaron a la pareja en calle Moreno al 3600. Allí detuvieron a Y. G. V. (36 años) y L. J. D. (27 años). Durante la requisa policial, se secuestró un revólver calibre 32 sin municiones, confirmando que el hombre estaba armado en plena vía pública.

El trasfondo: un evadido de la cárcel de Coronda

La verificación de antecedentes arrojó un dato clave: L. J. D. estaba evadido de la cárcel de Coronda desde el 15 de abril de 2024. El hallazgo elevó la gravedad del caso, transformándolo de un episodio de violencia familiar en la captura de un prófugo con antecedentes penales.

Intervención judicial y causas penales

La detención fue comunicada a la Unidad Regional I y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. Tras ser identificados, se ordenó que ambos quedaran alojados en sede policial. A la mujer se le formó causa por lesiones dolosas mientras que al hombre se le atribuyeron los delitos de evasión, lesiones dolosas y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

• LEER MÁS: Cayó en Recreo uno de los diez prófugos más buscados de Santa Fe: detuvieron a Ernesto Quintana

