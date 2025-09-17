Uno Santa Fe | Colón | Colón

La reserva de Colón no levanta cabeza, perdió con Racing y sigue fuera de la zona de playoffs

Por la fecha 10 del Clausura Proyección, extendió su malaria al perder de visitante ante Racing 1-0 y no pudo acercarse a la zona de playoffs en el grupo A

17 de septiembre 2025 · 17:43hs
La reserva de Colón no levanta cabeza, perdió con Racing y sigue fuera de la zona de playoffs

Por la 10ª fecha del Grupo A del Clausura Proyección, la reserva de Colón perdió este miércoles por 1-0 como visitante ante Racing, en el predio Tita Mattiussi, y se sigue alejando de los puestos de playoffs. El único gol lo marcó Máximo Paredes, a los 34' del primer tiempo, en un partido parejo pero que volvió a mostrar las dificultades del Sabalero para convertir

Con esta caída, el Sabalero acumula tres partidos sin victorias, con dos empates y ahora esta derrota, que lo deja con 11 unidades, a tres puntos de Tigre, que por ahora es el último clasificado entre los ocho primeros con 14 puntos.

De todas maneras, con todavía varios encuentros por delante, el crédito está abierto, pero debe mejorar claramente en todas las líneas, porque así será complicado pelear por meterse entre los otros de arriba en la zona A.

Formaciones de Racing y Colon

Racing: Thiago De Bellis; Jhoan Merino, Galo Volpe, Nicolás Kozlovsky, Nicolás Elosu, Benjamín González, Alexis Arrúa, Pedro Paredes, Francisco Fraga, Felipe Schaare y Thiago Taborda. DT: Sebastián Romero.

Colón: Gian Piaggio; Jonás Ravano, Luca Campagnaro, Nazareno Luque, Tiago Barría, Santiago García, Mateo Lizondo, Máximo Johnston, Jerónimo Buosi, Lucas Genolet y Ignacio Sinturión. DT: Martín Minella.

