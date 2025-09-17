Con presencia de Unión y Colón, se mostró el plan para renovar el Estadio Único de La Plata

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, presentó del masterplan para el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona. Hubo representantes de Unión y Colón

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), Claudio Tapia , subió una publicación sobre la presentación del masterplan de obras para el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona. Hubo representantes de Unión (Luis Spahn) y Colón (Víctor Godano) .

En el arranque de su mensaje de redes sociales, el mandatario manifestó: “un enorme orgullo haber presentado, junto al gobernador Axel Kicillof, el Masterplan de obras de este estadio, que simboliza la jerarquización del fútbol argentino”.

“De la mano de la Provincia de Buenos Aires decidimos ponernos de pie y mirar hacia adelante para devolverle el brillo a este escenario histórico. Sin dudas, hoy dimos un paso muy importante para el futuro de nuestro fútbol”, escribió Claudio Fabián Tapia en la descripción de su publicación de Instagram.

En el final de su escrito, el presidente de la AFA expresó su agradecimiento al Intendente de La Plata, Julio Alak; el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; y el Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Además, reconocer el trabajo de las autoridades municipales, los miembros del Comité Ejecutivo y los representantes de los clubes que asistieron a la presentación del masterplan de obras.

image

Postales que publicó la cuenta oficial de la AFA, donde estuvo Colón y Unión

El usuario verificado del ente organizador subió tres fotografías sobre la presentación del masterplan de obras para el Estadio Único de La Plata.

La primera imagen mostró a todos los dirigentes del fútbol argentino en una tribuna de la cancha platense, en el centro se encontraron Claudio Fabián Tapia y Axel Kicillof. La segunda foto reveló el momento cuando Tapia posó junto al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, con una placa de la AFA. En el lado izquierdo de la postal, estuvo el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, quien se mostró con una extraña sonrisa de oreja a oreja.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiqui Tapia (@chiquitapia)

En la tercera fotografía, el presidente de la AFA abrazó al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ambos mostraron una inmensa alegría por el encuentro en la ciudad de La Plata.

“Postales de una jornada histórica para el fútbol argentino”, definió la cuenta oficial de la AFA en la descripción de la publicación de redes sociales.