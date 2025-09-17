Uno Santa Fe | Colón | La Plata

Con presencia de Unión y Colón, se mostró el plan para renovar el Estadio Único de La Plata

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, presentó del masterplan para el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona. Hubo representantes de Unión y Colón

17 de septiembre 2025 · 18:06hs
Con presencia de Unión y Colón, se mostró el plan para renovar el Estadio Único de La Plata

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, subió una publicación sobre la presentación del masterplan de obras para el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona. Hubo representantes de Unión (Luis Spahn) y Colón (Víctor Godano).

En el arranque de su mensaje de redes sociales, el mandatario manifestó: “un enorme orgullo haber presentado, junto al gobernador Axel Kicillof, el Masterplan de obras de este estadio, que simboliza la jerarquización del fútbol argentino”.

“De la mano de la Provincia de Buenos Aires decidimos ponernos de pie y mirar hacia adelante para devolverle el brillo a este escenario histórico. Sin dudas, hoy dimos un paso muy importante para el futuro de nuestro fútbol”, escribió Claudio Fabián Tapia en la descripción de su publicación de Instagram.

En el final de su escrito, el presidente de la AFA expresó su agradecimiento al Intendente de La Plata, Julio Alak; el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; y el Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Además, reconocer el trabajo de las autoridades municipales, los miembros del Comité Ejecutivo y los representantes de los clubes que asistieron a la presentación del masterplan de obras.

image

Postales que publicó la cuenta oficial de la AFA, donde estuvo Colón y Unión

El usuario verificado del ente organizador subió tres fotografías sobre la presentación del masterplan de obras para el Estadio Único de La Plata.

La primera imagen mostró a todos los dirigentes del fútbol argentino en una tribuna de la cancha platense, en el centro se encontraron Claudio Fabián Tapia y Axel Kicillof. La segunda foto reveló el momento cuando Tapia posó junto al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, con una placa de la AFA. En el lado izquierdo de la postal, estuvo el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, quien se mostró con una extraña sonrisa de oreja a oreja.

Embed

En la tercera fotografía, el presidente de la AFA abrazó al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ambos mostraron una inmensa alegría por el encuentro en la ciudad de La Plata.

“Postales de una jornada histórica para el fútbol argentino”, definió la cuenta oficial de la AFA en la descripción de la publicación de redes sociales.

La Plata Unión Colón
Noticias relacionadas
el mensaje de trod y carrion en colon: hay que sumar para zafar de esta situacion engorrosa

El mensaje de Trod y Carrion en Colón: "Hay que sumar para zafar de esta situación engorrosa"

luciani, tras hablar con los jugadores de colon: estan dolidos, pero firmes en salir de esto

Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: "Están dolidos, pero firmes en salir de esto"

medero: no es facil estar en colon, hay que bancarse los malos momentos con personalidad

Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

reunion con los jugadores de colon: no hay deudas y rechazaron un premio extra por ganarle a moron

Reunión con los jugadores de Colón: no hay deudas y rechazaron un premio extra por ganarle a Morón

Lo último

Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

Último Momento
Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del Banco Central

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del Banco Central

San Lorenzo en crisis: el vice de la Asamblea dijo que no habrá elecciones en 30 días

San Lorenzo en crisis: el vice de la Asamblea dijo que "no habrá elecciones en 30 días"

Ovación
Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: Están dolidos, pero firmes en salir de esto

Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: "Están dolidos, pero firmes en salir de esto"

Medero: No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad

Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

El mensaje de Trod y Carrion en Colón: Hay que sumar para zafar de esta situación engorrosa

El mensaje de Trod y Carrion en Colón: "Hay que sumar para zafar de esta situación engorrosa"

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

Madelón: No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia

Madelón: "No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia"

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit