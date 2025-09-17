Uno Santa Fe | Colón | Colón

El mensaje de Trod y Carrion en Colón: "Hay que sumar para zafar de esta situación engorrosa"

Carlos Trod, candidato a presidente, e Iván Carrion, en representación de Ricardo Magdalena, dejaron su reflexión tras charlar con los jugadores de Colón

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2025 · 16:28hs
El mensaje de Trod y Carrion en Colón: Hay que sumar para zafar de esta situación engorrosa

UNO Santa Fe | José Busiemi

En la cuenta regresiva hacia un partido decisivo ante Morón, referentes de agrupaciones políticas de Colón participaron este miércoles de una reunión con el cuerpo técnico y los principales jugadores del plantel. El encuentro tuvo lugar en el Hotel de Campo y dejó sensaciones de respaldo, compromiso y un mensaje común.

Entre los presentes estuvo Carlos Trod, candidato a presidente por una de las listas opositoras, quien valoró el espacio como un gesto de unidad institucional: “Fue muy positivo. Todos queremos lo mismo: sacar a Colón de esta situación engorrosa. Y más allá de las diferencias, el criterio entre las agrupaciones fue el mismo: apoyar al equipo, al técnico y trabajar para dejar atrás este mal momento”.

Trod remarcó además que lo deportivo es hoy lo urgente: “Tanto (Ezequiel) Medrán como los jugadores están en la misma sintonía, trabajando con seriedad para sumar los puntos que faltan y dejar atrás esta situación. Hoy no hay lugar para divisiones internas. Esto es todo por Colón”.

“El mensaje para el hincha de Colón es claro: hay que alentar”

Consultado por el rol de la gente de cara al duelo del domingo, el dirigente fue directo: “El mensaje que queremos dejar es que el hincha tiene que alentar. Bancar al equipo. De esto salimos todos juntos, sin distinción de sectores ni cargos. Ojalá que esta reunión sirva como punto de partida para que el domingo sea una fiesta, con el resultado que todos esperamos”.

Iván Carrión: “No puede pasar nada, hay que evitar sanciones”

En representación de Ricardo Magdalena, otro de los candidatos, estuvo Iván Carrion, quien también compartió su análisis tras el encuentro. “Fue una reunión necesaria. Los vi a todos describiendo con claridad qué situaciones llevaron a este presente. Se notó autocrítica y también la convicción de que hay margen para revertir”.

Carrión puso el foco en los tres partidos clave que restan y cómo debe afrontarlos el club: “Todo se jugará en tres canchas y Colón con un punto asegura la permanencia. Pero no hay que confiarse. Lo más importante es que el hincha vaya a alentar, no a generar disturbios. No puede pasar nada dentro ni fuera del estadio, porque además de lo deportivo, hay que evitar sanciones que puedan complicar aún más el panorama”.

