Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: "Están dolidos, pero firmes en salir de esto"

El máximo referente de Sangre de Campeones, Ricardo Luciani, dejó su reflexión sobre la charla con los referentes del plantel de Colón y el técnico

En medio de la incertidumbre deportiva y el clima tenso que atraviesa Colón , el candidato a presidente por la agrupación Sangre de Campeones, Ricardo Luciani , fue uno de los presentes en la reunión que se llevó a cabo este miércoles en el Hotel de Campo con referentes del plantel profesional y el cuerpo técnico

Tras el encuentro, Luciani dejó definiciones contundentes. “Vinimos a encontrar respuestas del plantel. Hay ocupación y preocupación. Los noté firmes y comprometidos. Nos dijeron que están dolidos, pero también fuertes y con ganas de salir adelante. Saben que son los responsables de este momento y eso ya es un punto de partida".

La charla giró en torno a lo futbolístico y lo anímico. Según Luciani, todos los que participaron aportaron su visión, pero el mensaje principal fue claro: el plantel debe hacerse cargo. “Cada uno dio su punto de vista y la respuesta de los jugadores fue buena, concreta. Es un problema al que no hay que escaparle. Ellos lo saben. El domingo se sabrá la verdad: hay que ganar, porque ahí se termina toda esta situación del descenso”, lanzó, en referencia al duelo clave ante Deportivo Morón por la fecha 32 de la Primera Nacional.

image Ricardo Luciani estuvo en la charla del martes con la directiva y este miércoles con los jugadores de Colón.

Luciani también respaldó públicamente al entrenador Ezequiel Medrán: “Hará todo de sí nos dijo. Lo vi firme, igual que al grupo. Están muy conscientes de lo que se juegan. Claramente hay cosas que no salieron bien y por eso Colón está donde está. Pero todos están con la idea de revertir esta situación cuanto antes”.

“No hay deuda con el plantel de Colón, el tema está descartado”

En medio de rumores sobre posibles atrasos o desajustes económicos, Luciani fue consultado por la situación financiera con los jugadores y fue terminante: “Consultamos sobre el tema de la deuda y nos dijeron que no la hay. Es un tema descartado. Hoy todo pasa por lo deportivo”.

Desde Sangre de Campeones entienden que, más allá del proceso electoral que se avecina, lo urgente es lo futbolístico. Por eso, la presencia en el Hotel de Campo buscó ser una señal de compromiso institucional. “Vamos a estar todos apoyando. Cada uno desde su lugar. Pero ahora todo queda en manos del plantel”, concluyó Luciani.