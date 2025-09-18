La 3ª fecha del Clausura Norberto Serenotti tiene un sólo cotejo pendiente

Por el tercer capítulo del Chijí Serenotti de Liga Santafesina, Sportivo Guadalupe ganó en el predio Nery Pumpido, y es uno de los punteros de la Zona 2

Se concretaron varios cotejos correspondientes a la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Sportivo Guadalupe ganó su compromiso en el predio liguista, y es junto a Sanjustino y La Salle Jobson, los líderes de la Zona 2. Por su parte , Colón de San Justo goleó al Pistolero y manda en la Zona 1 . La cuarta fecha se disputará el próximo fin de semana. Queda pendiente el choque entre Unión con Academia Cabrera que se disputará el miércoles 24 de septiembre.

Este miércoles se terminó una nueva jornada del fútbol grande de Santa Fe, precisamente, se disputaron nueve cotejos correspondientes a la tercera fecha de la Copa Isósceles, donde la Zona A del Clausura Norberto Serenotti tiene a Colón de San Justo como líder con puntaje ideal, mientras que la U y el Rojo se pusieron a dos y tres puntos, respectivamente. La Zona B por su parte tiene tres líderes con 9 puntos obtenidos sobre 9 posibles.

En el predio Nery Pumpido, Sportivo Guadalupe busca ser nuevamente protagonista, y se impuso a Newell´s de barrio Roma por 1 a 0 con gol de Esteban Sanguinetti. El campeón del Apertura, Sanjustino, superó con autoridad en barrio Mataderos al duro Gimnasia y Esgrima por 3 a 1 con goles de Alejo Macellari, Nehemías González y Alexis Camargo. Recordemos, que el miércoles por la noche, en el predio Nery Pumpido, La Salle Jobson derrotó a El Quillá por 1 a 0.

image El Conquistador venció al Pistolero en San Justo y manda en la Zona 1 del Torneo Clausura Chijí Serenotti. foto gentileza Américo Muntaner.

En un partido con muchos goles, disputado en el estadio Mauricio Martínez de Independiente, Colón de Santa Fe igualó 4 a 4 con Nacional, mientras que en el estadio Jardín, La Perla del Oeste igualó 1 a 1 con la Vecinal Gálvez. El ascendente Ciclón Norte de Cayastá consiguió llevarse un resultado positivo al derrotar como visitante a Juventud Unida de Candioti por 4 a 2.

En la Zona 1, en el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo logró un nuevo triunfo, en esta oportunidad frente a Gimnasia y Esgrima de Ciudadela por 3 a 1. En la Colonia San José, Universidad del Litoral se impuso a Ateneo Inmaculada por 2 a 0, mientras que en el predio liguista, con gol de Juan Sánchez, Pucará derrotó a Ciclón Racing 1 a 0.

Resultados 3° fecha

-Zona 1

Colón de San Justo 3 (Matías Fantín, Franco Jominy e Ignacio Mena) – Gimnasia y Esgrima 1

Pucará 1 (Juan Sánchez) – Ciclón Racing 0

Deportivo Nobleza 1 (Cristian Ortíz) – Independiente 2 (Gabriel Santos y Jerónimo Flores)

Universidad 2 (Carlos Villordo y Nicolás Ramírez) – Ateneo Inmaculada 0

Unión – Academia AC (24 de septiembre)

image Altamente cotizado fue el triunfo cosechado por Universidad ante Ateneo en Colonia San José. foto gentileza UNL Fútbol Amateur.

-Zona 2

Sportivo Guadalupe 1 (Esteban Sanguinetti) – Newell’s Old Boys 0

Juventud Unida 2 (Joel Torres y Elías Candia) – Ciclón Norte 4 (Juan Vázquez, Kevin Molina, Jorge Benítez y Facundo Hinojosa e/c)

La Perla del Oeste 1 (Gonzalo Aragón) – Vecinal Gálvez 1 (Maximiliano Franco)

Sanjustino 3 (Alejo Macellari, Nehemías González y Alexis Camargo) – Cosmos 0

Colón 4 (Braulio Gennaro, Facundo Contreras, Mauricio Paz y Alex Aranda) – Nacional 4 (Facundo Chacón, Ian Medrano y Javier Salinas x2)

Náutico El Quillá 0 – La Salle Jobson 1 (Mauro Gutiérrez)

-Posiciones

-Zona 1: Colón de San Justo 9; Universidad 7; Independiente 6; Gimnasia y Esgrima, Unión, Ciclón Racing, Nobleza y Pucará 3; Academia Cabrera 1 y Juventud Unida 0.

-Zona 2: Sanjustino, Sportivo Guadalupe y La Salle Jobson 9; Ciclón Norte de Cayastá 6; Colón de Santa Fe, Nacional y La Perla del Oeste 4; El Quillá y Newell´s 3; Vecinal Gálvez 1 y Cosmos FC 0.

-Próxima fecha

-Zona 1: Universidad con El Quillá, Ateneo Inmaculada con Unión, Academia Cabrera con Pucará, Ciclón Racing con Colón de San Justo, Gimnasia y Esgrima con Nobleza de Recreo e Independiente con Juventud Unida de Candioti.

-Zona 2: El Quillá con Universidad, La Salle con Colón, Nacional con Sportivo Guadalupe, Newell´s con Sanjustino, Cosmos con La Perla y Vecinal Gálvez con Ciclón Norte.