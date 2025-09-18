Uno Santa Fe | Ovación | periodismo

El periodismo está de luto: falleció Walter Saavedra

Este jueves se confirmó el fallecimiento de Walter Saavedra a los 68 años. Enorme relator y periodista que deja una huella imborrable

18 de septiembre 2025 · 09:02hs
Walter Saavedra falleció a los 68 años

Walter Saavedra falleció a los 68 años, dejando una huella imborrable en el periodismo.

Este jueves se confirmó una triste noticia que enluta a todo el periodismo. Y es que a los 68 años falleció el relator y periodista Walter Saavedra, quien había nacido el 27 de octubre de 1956 en Mar del Plata.

Falleció Walter Saavedra

Un periodista que dejó una huella imborrable en Santa Fe, cuando desembarcó en LT10 a finales de la década del 80 y sus relatos revolucionaron el dial santafesino.

Estuvo en Santa Fe hasta 1994 cuando se fue a Córdoba para continuar con su profesión. Y tuvo una vuelta a nuestra ciudad para trabajar en Sol Play 91.5 a principios del 2021.

Desde hacía un tiempo que Walter no estaba bien de salud, permanecía internado producto de una caída, pero su cuadro había empeorado, como consecuencia de un problema cerebral.

Antes de consagrarse como periodista, tuvo una vida multifacética: fue arquero de fútbol, peón de albañil, pintor, letrista, artesano y vendedor de ropa y electrodomésticos. Estos primeros años le dieron una mirada sensible y cercana sobre la vida y el deporte, que luego trasladó a sus transmisiones.

El club Unión confirmó la noticia con este mensaje en sus redes sociales: “El Club Unión lamenta profundamente el fallecimiento del periodista y relator Walter Saavedra. Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento”.

Walter Saavedra fue despedido por sus colegas

Néstor Centra destacó: “Uno de los mejores relatores de la historia de la radio. Creativo, poeta, con convicciones firmes. Bohemio, amigo, de charlas extendidas en la noche. Como escribiste alguna vez ‘Con la Spica de mi abuela’, emocionalo a Dios. Gracias por todo”.

Leandro Gentili también recordó al relator: “Una cabeza distinta. Relator, poeta, escritor, periodista. Su voz fue la banda sonora de los domingos de fútbol que ya no serán lo mismo sin él. Donde quiera que estés, ‘Cantame, cantame Walter, cantame un gol...’ Gracias Maestro”.

Y, Alejo Rivera cerró los homenajes señalando la magnitud de Saavedra: “Top 5 de relatores radiales de todos los tiempos. Estilo propio. Voz inconfundible. Vocabulario infinito. QEPD”.

