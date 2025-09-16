Sergio Torres se presentará el sábado 20 de septiembre en HUB. Las entradas pueden adquirirse en la boletería y a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres , nacido en Santa Fe, Argentina, es reconocido por su contribución al género de la cumbia santafesina . C onocido por su estilo único y letras emotivas, ha cautivado a un público fiel. Su música trasciende fronteras, llegando a oyentes de todas las edades. El impacto de Sergio Torres en la música es innegable. Sus canciones, que abordan temas universales como el amor y la vida cotidiana, conectan con la audiencia a un nivel emocional profundo. Su legado perdurará como parte integral de la rica historia de la cumbia santafesina.

A lo largo de su carrera, Sergio Torres ha dejado una marca imborrable en la música tropical. Su capacidad para innovar y su pasión por la cumbia han consolidado su posición como "La voz de la cumbia". Su legado perdura no solo en Argentina sino también en el extranjero, donde sus canciones siguen siendo aclamadas.

Sergio Torres ha demostrado ser una figura central en la evolución de la cumbia, llevando el género a nuevas alturas y conquistando corazones con su inconfundible voz y estilo. Su influencia y contribuciones a la música tropical aseguran que su legado continuará inspirando a futuras generaciones de músicos y fanáticos de la cumbia.

Puntos de venta:

HUB | 25 de Mayo 3428

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161