Mendrán otra vez jugó al misterio en Colón: los demorados citados para jugar ante Acassuso

Colón recibirá, desde las 20, a Acassuso por la fecha 5 de la zona A de la Primera Nacional. Medrán no confirmó los 11, pero hay dos ausencias por lesión

En el campamento de Colón ya se vive la previa de un nuevo compromiso en la Primera Nacional. Este sábado, desde las 20, volverá a presentarse ante su gente en el estadio Brigadier López cuando reciba a Acassuso por la quinta fecha de la zona A, con arbitraje de Gonzalo Pereira.

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Aunque el entrenador Ezequiel Medrán no oficializó la formación, todo indica que el equipo presentaría un par de modificaciones respecto al último encuentro. En paralelo, el club volvió a publicar con demora la lista de convocados, que esta vez presenta dos ausencias obligadas. Julián Marcioni y Leandro Allende quedaron al margen por sendos desgarros y no están disponibles para este compromiso. Aparece el volante santotomesino Bautista Maillier.

Más allá de esas bajas, la convocatoria mantiene la misma base de futbolistas que viene siendo considerada en las últimas fechas, por lo que no aparecen sorpresas en la nómina. Con ese panorama, Colón ajusta los últimos detalles con la mira puesta en sumar de a tres ante su público.

Los convocados de Colón