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Colón asume una prueba de exigencia ante el líder Acassuso en el Brigadier López

Desde las 20, Colón recibirá al puntero Acassuso por la fecha 5 de la zona de la Primera Nacional en busca de otro triunfo y, de paso, sostener el invicto

Ovación

Por Ovación

14 de marzo 2026 · 08:35hs
Colón asume una prueba de exigencia ante el líder Acassuso en el Brigadier López

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón tendrá este sábado un desafío de alto voltaje en el Estadio Brigadier López, cuando reciba al líder Acassuso por la quinta fecha de la Primera Nacional. El encuentro comenzará, a las 20, y pondrá frente a frente a uno de los protagonistas de la zona A con el equipo que manda en la tabla.

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El Sabalero buscará volver al triunfo luego de dos presentaciones sin sumar de a tres, aunque con el objetivo también de mantener su invicto en el certamen. Enfrente estará un rival que llega en un gran momento, ya que ganó sus tres partidos y se ubica en lo más alto del grupo.

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Pensando en este compromiso, el entrenador Ezequiel Medrán realizaría dos modificaciones respecto del último partido. El ingreso de Conrado Ibarra se perfila para ocupar el lugar del lesionado Julián Marcioni. Durante la previa surgió además otro contratiempo para el cuerpo técnico: Leandro Allende sufrió un desgarro cuando tenía chances concretas de meterse entre los titulares. Asimismo, se dará el debut como titular de Federico Lértora por Matías Muñoz. De esta manera, más allá de ese imprevisto, la base del equipo se mantendría sin mayores cambios.

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En la antesala del encuentro, el propio Medrán analizó lo que puede significar medirse con el puntero del grupo. “Acassuso viene muy bien, ganó los tres partidos y tiene continuidad. Es un equipo que responde bien, por eso será una buena medida para nosotros”, expresó el entrenador sabalero.

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Probables formaciones de Colón y Acassuso

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Conrado Ibarra, Ignacio Antonio, Federico Lértora, Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Acassuso: Mariano Monllor; Juan Cruz Ponce de León, Lucas Pioli, Joel Ghirardello y Alex Ruiz; Kevin Dubini, Joaquín Cancio, Ramiro Reynoso y Agustín Hermoso; Felipe Senn y Lázaro Romero.DT: Darío Lema. DT: Darío Lema.

Hora de inicio: 20.

Árbitro: Gonzalo Pereira.

Estadio: Brigadier López.

Colón Acassuso Primera Nacional
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