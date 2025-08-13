Uno Santa Fe | Colón | Colón

El Colón de Minella, todo un rompecabezas para visitar a San Telmo

Con varios jugadores descartados y un par en duda, Colón tendrá varios cambios obligados para visitar el sábado a San Telmo en la Isla Maciel

13 de agosto 2025 · 08:41hs
El Colón de Minella, todo un rompecabezas para visitar a San Telmo

El plantel de Colón apenas tiene un par de ensayos en su horizonte antes de viajar a Buenos Aires para enfrentar el sábado a San Telmo, buscando cortar esta serie de tres derrotas al hilo.

Cada semana se añaden más lesionados a un plantel carente de jerarquía, que ahora pugna por no sufrir con el descenso en la recta final de la temporada 2025 de Primera Nacional.

LEER MÁS: Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

Un par descartados y algunos en duda

El transcurrir de la presente semana dejó la certeza que Nicolás Thaller y Lautaro Gaitán, desgarrados y al margen por un par de semanas.

A eso se suma un estudio donde se comprobó que si bien no es desgarro lo de Luis Miguel Rodríguez, se evalúa la posibilidad de no arriesgarlo para que el mal no sea mayor.

Y otro que no viene bien desde el aspecto físico es el cordobés Christian Bernardi, que no viajó a Jujuy, sumó minutos frente a Agropecuario, pero que viene con una semana diferente al grupo.

