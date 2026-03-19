En el partido ante Acassuso, Federico Lértora fue titular por primera vez desde que llegó a Colón, cumpliendo una destacada labor, fundamentalmente en la primera etapa.
"No quiero privilegios por haber sido campeón en Colón, ni tampoco vivir del pasado"
Federico Lértora habló sobre el presente de Colón y además expresó su satisfacción por volver a ponerse la camiseta rojinegra
Por Ovación
Luego del valioso triunfo y en la previa al cotejo con San Telmo, el mediocampista sabalero dialogó con Sol Play 91.5 y habló del presente del equipo y de lo que vine disfrutando por retornar al club.
Lértora en presente y también recordando el pasado
“No quiero cargar con una corona o un privilegio por haber sido campeón. Ahora formo parte de un nuevo plantel, que estamos trabajando día a día por un nuevo objetivo. No quiero vivir del pasado", dijo en el arranque de la charla.
"Mi llegada a Colón me encuentra en un gran momento. Acumulé bastante experiencia, me han tocado vivir muchas cosas. Yo me siento bien y estoy muy contento", opinó.
Para luego agregar: "Es un nuevo proceso el que estamos protagonizando. Soy un agradecido al club, a la gente y todo lo que compone al club por cómo me recibieron y el trato que recibo día a día".
En cuanto a lo que muestra Colón dijo: "Si un equipo propone y tiene jugadores, puede intentar jugar al fútbol y eso es lo que estamos buscando y logrando nosotros. Aún cuando nos queda camino por recorrer".
LEER MÁS: El lapidario registro de visitante que buscará romper Colón en la Isla Maciel
"En el fútbol argentino a nadie le alcanza con la camiseta, ni a River y Boca, está demostrado. Con la camiseta sola, sin duda que no le vamos a ganar a nadie", sentenció el volante.
En otro tramo de la charla manifestó: "Hay que mantener la mesura, después el hincha tiene su pasión y su ilusión como la tenemos todos y está bien, pero hay que ir calmos y partido a partido. No importa como empiece, importa cómo termina"
Y para finalizar tiró: "Fui muy feliz en mi paso anterior, viví momentos muy lindos. Estoy entrando en una etapa de mi carrera que no se cuánto me quedará de fútbol y quiero disfrutar. Eso pesó mucho para volver a Colón".