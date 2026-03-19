"No quiero privilegios por haber sido campeón en Colón, ni tampoco vivir del pasado"

Federico Lértora habló sobre el presente de Colón y además expresó su satisfacción por volver a ponerse la camiseta rojinegra

Federico Lértora habló del presente de Colón y su alegría por volver al club.

En el partido ante Acassuso, Federico Lértora fue titular por primera vez desde que llegó a Colón, cumpliendo una destacada labor, fundamentalmente en la primera etapa.

Luego del valioso triunfo y en la previa al cotejo con San Telmo, el mediocampista sabalero dialogó con Sol Play 91.5 y habló del presente del equipo y de lo que vine disfrutando por retornar al club.

Lértora en presente y también recordando el pasado

“No quiero cargar con una corona o un privilegio por haber sido campeón. Ahora formo parte de un nuevo plantel, que estamos trabajando día a día por un nuevo objetivo. No quiero vivir del pasado", dijo en el arranque de la charla.

"Mi llegada a Colón me encuentra en un gran momento. Acumulé bastante experiencia, me han tocado vivir muchas cosas. Yo me siento bien y estoy muy contento", opinó.

Para luego agregar: "Es un nuevo proceso el que estamos protagonizando. Soy un agradecido al club, a la gente y todo lo que compone al club por cómo me recibieron y el trato que recibo día a día".

En cuanto a lo que muestra Colón dijo: "Si un equipo propone y tiene jugadores, puede intentar jugar al fútbol y eso es lo que estamos buscando y logrando nosotros. Aún cuando nos queda camino por recorrer".

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"En el fútbol argentino a nadie le alcanza con la camiseta, ni a River y Boca, está demostrado. Con la camiseta sola, sin duda que no le vamos a ganar a nadie", sentenció el volante.

En otro tramo de la charla manifestó: "Hay que mantener la mesura, después el hincha tiene su pasión y su ilusión como la tenemos todos y está bien, pero hay que ir calmos y partido a partido. No importa como empiece, importa cómo termina"

Y para finalizar tiró: "Fui muy feliz en mi paso anterior, viví momentos muy lindos. Estoy entrando en una etapa de mi carrera que no se cuánto me quedará de fútbol y quiero disfrutar. Eso pesó mucho para volver a Colón".