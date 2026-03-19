Uno Santa Fe | Colón | Colón

"No quiero privilegios por haber sido campeón en Colón, ni tampoco vivir del pasado"

Federico Lértora habló sobre el presente de Colón y además expresó su satisfacción por volver a ponerse la camiseta rojinegra

Ovación

Por Ovación

19 de marzo 2026 · 10:33hs
Federico Lértora habló del presente de Colón y su alegría por volver al club.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Federico Lértora habló del presente de Colón y su alegría por volver al club.

En el partido ante Acassuso, Federico Lértora fue titular por primera vez desde que llegó a Colón, cumpliendo una destacada labor, fundamentalmente en la primera etapa.

Luego del valioso triunfo y en la previa al cotejo con San Telmo, el mediocampista sabalero dialogó con Sol Play 91.5 y habló del presente del equipo y de lo que vine disfrutando por retornar al club.

Lértora en presente y también recordando el pasado

“No quiero cargar con una corona o un privilegio por haber sido campeón. Ahora formo parte de un nuevo plantel, que estamos trabajando día a día por un nuevo objetivo. No quiero vivir del pasado", dijo en el arranque de la charla.

"Mi llegada a Colón me encuentra en un gran momento. Acumulé bastante experiencia, me han tocado vivir muchas cosas. Yo me siento bien y estoy muy contento", opinó.

Para luego agregar: "Es un nuevo proceso el que estamos protagonizando. Soy un agradecido al club, a la gente y todo lo que compone al club por cómo me recibieron y el trato que recibo día a día".

En cuanto a lo que muestra Colón dijo: "Si un equipo propone y tiene jugadores, puede intentar jugar al fútbol y eso es lo que estamos buscando y logrando nosotros. Aún cuando nos queda camino por recorrer".

LEER MÁS: El lapidario registro de visitante que buscará romper Colón en la Isla Maciel

"En el fútbol argentino a nadie le alcanza con la camiseta, ni a River y Boca, está demostrado. Con la camiseta sola, sin duda que no le vamos a ganar a nadie", sentenció el volante.

En otro tramo de la charla manifestó: "Hay que mantener la mesura, después el hincha tiene su pasión y su ilusión como la tenemos todos y está bien, pero hay que ir calmos y partido a partido. No importa como empiece, importa cómo termina"

Y para finalizar tiró: "Fui muy feliz en mi paso anterior, viví momentos muy lindos. Estoy entrando en una etapa de mi carrera que no se cuánto me quedará de fútbol y quiero disfrutar. Eso pesó mucho para volver a Colón".

Colón Lértora campeón
Noticias relacionadas
el lapidario registro de visitante que buscara romper colon en la isla maciel

El lapidario registro de visitante que buscará romper Colón en la Isla Maciel

colon, entre una baja obligada y dos posibles regresos para visitar a san telmo

Colón, entre una baja obligada y dos posibles regresos para visitar a San Telmo

colon ya sabe quien lo dirigira ante san telmo: franco acita, un juez con saldo esquivo

Colón ya sabe quién lo dirigirá ante San Telmo: Franco Acita, un juez con saldo esquivo

La última vez que Colón ganó por dos goles fue en marzo del 2025 cuando venció como local a Central Norte 2-0.

Hace un año que Colón no gana un partido por dos goles

Lo último

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Gas natural para el norte de la ciudad: el Concejo autorizó el terreno para la planta reguladora de la Cooperativa Setúbal

Gas natural para el norte de la ciudad: el Concejo autorizó el terreno para la planta reguladora de la Cooperativa Setúbal

Último Momento
Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Gas natural para el norte de la ciudad: el Concejo autorizó el terreno para la planta reguladora de la Cooperativa Setúbal

Gas natural para el norte de la ciudad: el Concejo autorizó el terreno para la planta reguladora de la Cooperativa Setúbal

Irán ejecutó a un luchador de su selección en medio de denuncias por torturas

Irán ejecutó a un luchador de su selección en medio de denuncias por torturas

Patrimonio y fe: el casco histórico de Santa Fe suma formalmente su segundo cementerio monacal

Patrimonio y fe: el casco histórico de Santa Fe suma formalmente su segundo cementerio monacal

Ovación
El plantel de Colón hizo fútbol y Ezequiel Medrán dispuso de una variante

El plantel de Colón hizo fútbol y Ezequiel Medrán dispuso de una variante

No quiero privilegios por haber sido campeón en Colón, ni tampoco vivir del pasado

"No quiero privilegios por haber sido campeón en Colón, ni tampoco vivir del pasado"

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Palacios se mostró contento por el presente de Unión y molesto por los arbitrajes

Palacios se mostró contento por el presente de Unión y molesto por los arbitrajes

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Natalia Perez, presenta Seguir su nuevo trabajo discográfico

Natalia Perez, presenta "Seguir" su nuevo trabajo discográfico

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García