Paraguay prepara la seguridad para la final en la que sueña estar Colón

La CONMEBOL y el Gobierno de Paraguay preparan los detalles de seguridad para recibir la llegada de cerca de 45.000 aficionados el próximo 9 de noviembre, donde Asunción acogerá la final de la CONMEBOL Sudamericana en el estadio General Pablo Rojas.

"La seguridad siempre es una preocupación, pero hay que ocuparse de ello", expresó a los medios el Secretario General de la CONMEBOL, José Astigarraga, tras una reunión del equipo de organización en el Ministerio de Exteriores de Paraguay.

El encuentro se ha producido tres días después de que Paraguay fuera el escenario de un nuevo enfrentamiento entre ultras, que se saldó con la muerte de un aficionado y tres heridos de bala durante la celebración de la segunda final metropolitana de fútbol sala, entre Cerro Porteño y Olimpia.

Astigarraga afirmó que "se viene trabajando muy bien" en materia de seguridad para la final de la competencia y que se cuenta con "la experiencia" de otros encuentros, como el reciente cruce de cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores que disputaron Cerro Porteño y River Plate.

En ese sentido, anunció un operativo policial similar al que se desarrolló en ese encuentro, con un cordón de centenares de agentes en las inmediaciones del estadio y en la ruta de llegada al campo de las dos hinchadas. Además se ha acordado cuáles van a ser los hoteles en los que se alojarán los aficionados de los clubes para que no se pueden cruzar durante las horas previas y posteriores al partido.

"Se viene trabajando en la coordinación para que esto sea más que un partido de fútbol una gran final", agregó Astigarraga. Más allá de la seguridad, el secretario general también advirtió que va a ser necesario reforzar el número de trabajadores de los puestos fronterizos para garantizar la entrada de tantos aficionados.

"Como el evento es un sábado, seguramente vamos a tener entrada masiva entre el jueves y el viernes y salida el domingo y lunes", explicó.

Sin embargo, hasta que no concluyan las semifinales del torneo no se podrá ultimar el operativo fronterizo, ya que no se conoce todavía de qué país provendrán los aficionados.

Los finalistas no se sabrán hasta la última semana de septiembre, cuando habrán concluido las semifinales que enfrentan por un lado al Atlético Mineiro de Brasil con Colón y por otro a Corinthians con el Independiente del Valle ecuatoriano.

En función de quienes lleguen a la última ronda, se establecerán los criterios de acceso al país que podrían contemplar requisitos como estar vacunado de enfermedades como la fiebre amarilla.

A la reunión de organización ha acudido el ministro de Exteriores de Paraguay, Antonio Rivas, así como representantes de organismos de aduanas, transporte, obras públicas o turismo del Gobierno.

La CONMEBOL decidió a principios de mayo que Asunción albergase la final, que originalmente se iba a disputar en Lima (Perú), pero que fue cancelada por "cuestiones organizativas".

Será la primera vez que las competencias continentales se celebrarán sus finales a partido único y en una sede establecida.