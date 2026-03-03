Uno Santa Fe | Colón | Colón

Paro en el fútbol: ¿Cuál es el próximo partido que jugará Colón?

Con la ratificación del paro, este fin de semana no habrá fútbol y la visita de Colón a Chaco For Ever tendrá que esperar

3 de marzo 2026 · 11:49hs
Colón volverá a jugar el sábado 14 cuando reciba a Acassuso.

UNO Santa Fe/ José Busiemi.

La programación inicial indicaba que por la 4ª fecha del Torneo de la Primera Nacional, Colón visitaría a Chaco For Ever el sábado 7 de marzo a las 18.30 e incluso se mencionaba que podrían concurrir hinchas sabaleros.

Colón vuelve a jugar como local

Sin embargo, este martes el comité ejecutivo de AFA ratificará la medida de fuerza y en consecuencia el próximo fin de semana no habrá actividad.

Por lo cual, la 4ª fecha será postergada y luego habrá que definir en qué fecha se disputará. Así las cosas, Colón volverá a jugar en condición de local.

LEER MÁS: La dirigencia de Colón decidió cesantear al director médico Norberto Gaitán

De esta manera, el próximo compromiso del elenco que dirige Ezequiel Medrán será por la 5ª fecha recibiendo al puntero Acassuso el sábado 14 desde las 20.

Un parate que le vendrá bien al cuerpo técnico, dado que tendrá más tiempo para seguir trabajando, pero además para acelerar la recuperación de Matías Godoy (desgarro), Julián Marcioni (desgarro) e Ignacio Lago (esguince de tobillo)

Colón AFA Acassuso
Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

DNI y pasaportes: el Renaper actualizó los aranceles

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Se mantiene el paro en el fútbol y el fin de semana no habrá actividad

Felipe Contepomi visitó a Capibaras en el Hipódromo de Rosario

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Se realizó la presentación del Torneo del Interior 2026 en Rosario

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos