Paro en el fútbol: ¿Cuál es el próximo partido que jugará Colón?

Con la ratificación del paro, este fin de semana no habrá fútbol y la visita de Colón a Chaco For Ever tendrá que esperar

Colón volverá a jugar el sábado 14 cuando reciba a Acassuso.

La programación inicial indicaba que por la 4ª fecha del Torneo de la Primera Nacional, Colón visitaría a Chaco For Ever el sábado 7 de marzo a las 18.30 e incluso se mencionaba que podrían concurrir hinchas sabaleros.

Sin embargo, este martes el comité ejecutivo de AFA ratificará la medida de fuerza y en consecuencia el próximo fin de semana no habrá actividad.

Por lo cual, la 4ª fecha será postergada y luego habrá que definir en qué fecha se disputará. Así las cosas, Colón volverá a jugar en condición de local.

LEER MÁS: La dirigencia de Colón decidió cesantear al director médico Norberto Gaitán

De esta manera, el próximo compromiso del elenco que dirige Ezequiel Medrán será por la 5ª fecha recibiendo al puntero Acassuso el sábado 14 desde las 20.

Un parate que le vendrá bien al cuerpo técnico, dado que tendrá más tiempo para seguir trabajando, pero además para acelerar la recuperación de Matías Godoy (desgarro), Julián Marcioni (desgarro) e Ignacio Lago (esguince de tobillo)