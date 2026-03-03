Uno Santa Fe | Colón | Colón

La dirigencia de Colón decidió cesantear al director médico Norberto Gaitán

Norberto Beto Gaitán, quien se desempeña como director médico de Colón, recibió la noticia de que el club prescindirá de sus servicios

3 de marzo 2026 · 10:28hs
La dirigencia de Colón le comunicó a Beto Gaitán que no seguirá al frente del departamento médico de la institución.

En las últimas horas la noticia generó impacto. La dirigencia de Colón le comunicó de manera verbal a Norberto Gaitán la intención de apartarlo como director médico de la institución.

Beto Gaitán, histórico kinesiólogo del club Colón, de hecho, hace 30 años que trabaja en la institución, será cesanteado y el motivo que le habrían dado sería por cuestiones políticas.

La dirigencia entiende que Gaitán participó de una lista en las últimas elecciones y que no sería compatible con la función que viene desempeñando.

Mientras que el protagonista desmiente esta información, mencionando que en ningún momento estuvo vinculado a ninguna lista y que la decisión de despedirlo no tiene motivos que puedan justificarse.

De hecho, habría una deuda salarial de la institución con Gaitán y ahora en función de lo que le comunicaron, tendrán que sentarse a negociar su salida.

