Estados Unidos es el más con más contagios y muertes por coronavirus en el mundo y por eso, se toman decisiones importantes en todo momento. De igual modo, se intenta seguir con el trabajo y la circulación para que no haya un desequilibrio económico, que sin dudas ayuda al avance de esta pandemia. Acciones que no conforman claramente a todos los ciudadanos. El deporte no es la excepción y producto del escenario, también las franquicias comienzan a sentir el golpe. Por lo pronto, la MLS (Mejor League Soccer) resolvió días atrás cerrar el mercado de pases próximo. Entonces algunos por el lado de Colón comenzaron a preguntarse qué pasará con Braian Galván, que debe sumarse después del 30 de junio a Colorado Rapids.

Si bien es cierto que hay una lucha de intereses, donde el Sabalero llevó incluso el caso a la justicia, la incertidumbre se vuelve cada vez más grande. Esto atendiendo a que está prohibido en dicho país el ingreso de nuevos jugadores. El acuerdo por el tucumano se cristalizó a comienzos de año, por lo que estaría fuera del último dictamen, pero como debe sumarse en algunas semanas, ahí queda contemplado.

La MLS prohibió el ingreso de nuevos jugadores y por eso el futuro de Braian Galván entró en una gran incertidumbre y Colón toma nota

¿Tiene chances de continuar en Colón así? Desde Santa Fe todavía no optimistas en torcer un rumbo que, a esta altura, algo muy complejo de lograr, ya que FIFA actualmente está abordando otro tipo de temas y prioridades que van de la mano por el coronavirus. Vale recordar que Braian Galván firmó un precontrato a finales de 2019 con Colorado Rapids, en una negociación que tuvo a representante, Alejandro Marioni, como intermediario.

Un reglamento de la FIFA indica que a seis meses de finalizar un vínculo, los futbolistas quedan habilitados de concretar un nuevo arreglo con otro club si es que se presenta. Esto se dio así y Colón perdió su chance de mantener al extremo, por el que había un importante crédito abierto. Desde ya, hubo un quedo de la dirigencia en este sentido, ya que recién se preocupó por avanzar cuando era demasiado tarde.

Braian Galván.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

El club se aferra en su defensa que se dio justo cuando el tucumano estaba lesionado, en algo que le daría una renta más para renovarle el contrato. Eso lo que se encara ante FIFA, pero sin una respuesta aún. A comienzos de año se tejió la posibilidad para que Braian Galván se vaya antes a cambio de un resarcimiento que para nada supuestamente convencía a Colón. Entonces esto se fue dilatando en favor de la franquicia de la MLS, que sabía que lo iba a tener en junio a costo cero.

Pero quizás ahora el escenario es sumamente complejo, ya que no está habilitado sumar jugadores en Estados Unidos al cerrarse el mercado de pases. Por eso será un tema a seguir de cerca para ver qué pasará finalmente con Braian Galván, que directamente fue desafectado –¿como castigo?– del plantel por la situación ante planteada en un pase de factura. Sumó algunos minutos solo en el cotejo ante Central Córdoba de Santiago del Estero; después solo entrenó sin ser tenido en cuenta por Diego Osella y ahora tampoco por Eduardo Domínguez.

Esto no cayó bien Colorado Rapids, ya que el jugador llegaría sin rodaje. Pero ahora quizás pueda sin contar con él si todo sigue así en la MLS, ¿Cómo terminará todo?