En el arranque de la nota, cuando se le preguntó por la actualidad de Colón, Marcelo Saralegui remarcó: "Está faltando la victoria, no es que no me guste. En el fútbol argentino hay cinco o seis equipos que pasan la media que están muy bien, y los otros 20 pelean entre sí lugares en Copa, Colón es uno de esos. Solo que no sumó de a tres puntos y se hace cuesta arriba para el jugador tener confianza".

En cuanto a su paso por Colón, sobre todo por el final, con un pobre mercado de pases, y Marcelo Saralegui afirmó: "Me sobraban las ganas de seguir, no fueron tres meses de mercado de pases, los jugadores vinieron después de la pretemporada, ya que no vino nadie. Con el tema del Mundial era complicado traer jugadores, se fueron jugadores de mucha jerarquía como Bernardi y Pulga (Luis Rodríguez), y no se trajeron los jugadores que se querían traer, el mercado fue atípico, los jugadores priorizaban el billete de dólar México o Estados Unidos. Los jugadores que vinieron como Ibáñez, el Conejo y Neris vinieron prácticamente en enero, a hacer fútbol, no tuvieron la base de una pretemporada".

Saralegui-Colón.jpg El DT de Colón, Marcelo Saralegui, cambiaría más de medio equipo para visitar a Unión. Prensa Colón

En otro tramo de la entrevista a Marcelo Saralegui se le hizo referencia a los malos arranques de otros técnicos, que conservan sus lugares como DT, a diferencia de lo que ocurrió en Colón, y sobre si le tuvieron poca paciencia, reveló: "Hubo muy poca paciencia, la gente de Colón es increíble el amor que me tiene, por mi pasado como jugador, me reclamaban con corrección, pero más que nada se la agarraban con los dirigentes, a ellos les molestó. Lo dijo el mismo presidente que en 20 años no le había pasado. Pero si te molesta no tenés que dedicarte al fútbol. La gente estaba impaciente".

"El año pasado cuando llegué pasó lo mismo, pero había otro tipo de jugadores, de buen pie y más jerarquía y eso hizo que pudiéramos ganar cuando llegué. Esta vez no se tuvo paciencia, no me iba a asustar por el Clásico, si lo ganaba seguro que me quedaba. Cambiamos el esquema para ese partido, se nos escapó por poquito, era para haberlo ganado", agregó Marcelo Saralegui.

Luego se le hizo referencia a los pedidos que había hecho uno de sus antecesores como Julio Falcioni, lo cual expuso en una conferencia de prensa, y sobre si a él le pasó lo mismo en Colón, Marcelo Saralegui expuso: "Solo pudimos tres jugadores que pedimos, los de más jerarquía no pudieron llegar. Neris, Ibáñez y Conejo a ellos los pedimos. Luego llegaron Arrúa, Galván, Silva... Esa es la realidad, no es una excusa, es lo que pasó en el mercado. Wanchope no estuvo en la pretemporada tampoco por una lesión y por haber estado de vacaciones...".

Se metió en la situación de Wanchope Ábila, quien tampoco juega con Pipo Gorosito y analizó: "Las pruebas de que no estaba bien físicamente, no pudo entrenar. Casi 110 partidos parado, el último partido había sido contra Rosario Central del año pasado, es mucho. Los jugadores que llegaron en tanto no tuvieron pretemporada y esfuerzo físico. Ahora escucho que recién en ocho fechas están encontrando el equipo Racing y Boca, quiere decir que nosotros tampoco lo podíamos encontrar en las primeras".

Y sobre lo que dijo Sergio Rondina, en cuanto a que los dirigentes de Colón no asumen los errores, Marcelo Saralegui dijo: "Hay parte y parte, no me voy a quitar responsabilidad por mi trabajo, hubo partidos donde tendríamos que haber sumado. Teníamos un fixture para haber sumado en las primeras fechas. Pero no voy a salir a castigar a los dirigentes del equipo de mis amores. Colón tiene la vara muy alta, y no siguió la misma línea, bajaron sueldos de jugadores de jerarquía y no repusieron con jugadores de jerarquía para pelear el campeonato, las pruebas están".

Por último, en cuanto a su trato con los jugadores de Colón, Marcelo Saralegui dijo: "Fue espectacular, no creo que nadie se haya guardado nada, el que viene mal se tenía que ajustar sobre la marcha. Nosotros teníamos que poner un equipo para competir. Tendríamos que haber logrado el cero en nuestro arco, como ocurrió el año pasado, ya que todos los partidos empezamos perdiendo. Eso hace que el equipo se tenga que doblegar y encontrar el gol y no lo entrábamos. En muchos partidos donde fuimos superiores no la pudimos meter porque nos faltaba jerarquía para hacerlo. Ese es el A, B, C del fútbol".