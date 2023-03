Para luego referirse a la jugada donde Goltz toma la pelota con la mano y desembocó en el segundo penal para Independiente. Al respecto, acotó: "Reglamentariamente Giménez está pisando el área, y Scime, el que cobra el penal, porque Lamolina decía que no, está en la línea. Pero estaban desesperados por cobrar. Lo que pasa que una noticia tapa a la otra. Con Huracán nos anularon un gol y ayer jugamos el mejor partido desde que asumimos, sin brillar, fuimos mejor que Independiente".

Más adelante, subrayó: "Había faltas a los jugadores nuestros y no cobraba nada. Y a nosotros nos cobraba faltas tontas, ahí te das cuenta. Para no insultarte te pido por favor que me eches, le dije a Nico (Lamolina). Pero así no se puede, el primer penal… dejate de joder. Después hay un penal a Garcés que Laso lo abraza. Y no cobraron porque se agarraron los dos. En el penal que le hicieron a Ramón, si él no la agarraba con la mano el partido el juego seguía y no se cobraba nada. Wanchope por su capacidad, viveza y experiencia estuvo atento".

https://twitter.com/federix12/status/1637241538248949760 Pipo Gorosito le dijo a Lamolina "Echame, echame" y le dio el gusto el árbitro. Y no la mano.pic.twitter.com/aeHmAbvoak — Federico González (@federix12) March 18, 2023

Antes de su despedida, Gorosito volvió a insistir en los constantes fallos arbitrales: "Nosotros no dejamos sin laburo a un árbitro, pero ellos con un fallo o una sucesión de errores nos pueden dejar sin laburo a nosotros. Te hacen agarrar una calentura de la con… de la lora".