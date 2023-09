Scaloni: "Messi no estaba para jugar; intentó pero no se sentía cómodo"

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina que goleó por 3-0 a Bolivia en La Paz, aclaró que Lionel Messi "no estaba para jugar"

"Leo (Messi) no estaba para jugar. Intentó recuperarse pero no se sentía cómodo. Por eso no lo arriesgamos" justificó el DT del equipo campeón mundial en Qatar 2022.