Contra quién jugaría hoy Unión en los octavos de final del Apertura

Con la fase regular entrando en su recta final, Unión se mantiene en puestos de clasificación y asoma un posible rival para los octavos del Apertura.

El Torneo Apertura empieza a perfilar su etapa decisiva y Unión sigue dando pelea en la Zona A. Instalado en el cuarto lugar, el equipo rojiblanco se mete, por ahora, en el cuadro de playoffs y comienza a mirar de reojo lo que puede venir en la instancia eliminatoria.

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Si el campeonato terminara hoy, el conjunto rojiblanco tendría un cruce directo ante Belgrano, uno de los animadores de la Zona B. Un duelo que aparece en el horizonte y que, aunque todavía no está confirmado, permite trazar un escenario posible.

El cuadro que se va armando con Unión como protagonista

A falta de varias fechas para el cierre de la fase regular, así quedarían conformados los octavos de final del Apertura:

*Vélez vs. Huracán

*Estudiantes vs. Tigre

*Boca vs. Racing

*Unión vs. Belgrano

*Independiente Rivadavia vs. Independiente

*River vs. Talleres

*Argentinos Juniors vs. Lanús

*Rosario Central vs. Defensa y Justicia

Formación Unión Belgrano Unión enfrentaría a Belgrano en el los octavos de final del Apertura si hoy terminara la fase regular. @Belgrano

En este formato, los cruces se definen según la posición en cada zona, lo que le da aún más valor a cada punto en juego en esta etapa del torneo.

Un rival de cuidado en el horizonte de Unión

Belgrano se perfila como un adversario exigente, con una estructura consolidada y protagonismo en la Zona B. Para Unión, sería un examen importante en su objetivo de avanzar de ronda y meterse entre los mejores del certamen.

De todos modos, el equipo santafesino demostró herramientas para competir: orden, eficacia y momentos de buen fútbol que lo sostienen en la conversación.

Unión, con margen para seguir creciendo

Más allá del cruce hipotético, en Unión saben que todavía queda camino por recorrer. Con puntos en juego y posiciones muy apretadas, el equipo tiene la posibilidad de escalar en la tabla y modificar su lugar en el cuadro final.

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El presente lo encuentra en zona de clasificación y dependiendo de sí mismo. Lo que viene será determinante para confirmar si este buen momento puede transformarse en una oportunidad concreta de pelear por el título.