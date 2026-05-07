La imperiosa misión que tendrá Colón frente All Boys en el Brigadier López

Colón recibirá a All Boys con la necesidad de volver al triunfo para sostener el invicto en Santa Fe y, de paso, seguir prendido en la lucha de arriba

Colón afrontará este domingo un partido que empieza a tomar un valor mucho más importante que tres puntos. Desde las 18, el Sabalero recibirá a All Boys por la fecha 13 de la Primera Nacional con la obligación de volver a ganar para no perder terreno en la lucha de arriba de la zona A.

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El Rojinegro llega atravesando su primer momento incómodo de la temporada. Son tres encuentros sin triunfos, con dos empates y una derrota, una racha que encendió algunas alarmas teniendo en cuenta los antecedentes recientes.

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La misión ineludible de Colón ante All Boys

En las últimas dos temporadas, cada vez que Colón cayó en un bajón futbolístico le costó muchísimo salir y terminó pagándolo muy caro en el desenlace del campeonato. Por eso, entienden todos que resulta fundamental cortar ahora esta mini sequía y evitar que la malaria se extienda a un cuarto partido.

Colón festejo Ignacio Antonio Colón, con la necesidad de cortar la sequía de tres sin ganar. UNO Santa Fe | José Busiemi

Para conseguirlo, el Brigadier López volverá a tener un rol central. Hasta acá, Colón se mostró sólido jugando en casa y mantiene el invicto ante su gente, que se convirtió en un respaldo clave para sostener al equipo en los momentos difíciles.

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La expectativa es alta y se espera un gran marco en Santa Fe, con la ilusión de que el equipo recupere rápidamente la confianza y vuelva a hacerse fuerte en condición de local. Porque más allá de las formas, en este contexto lo más importante para Colón será reencontrarse con el triunfo y volver a meter presión en la pelea por los primeros puestos.