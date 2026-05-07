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La imperiosa misión que tendrá Colón frente All Boys en el Brigadier López

Colón recibirá a All Boys con la necesidad de volver al triunfo para sostener el invicto en Santa Fe y, de paso, seguir prendido en la lucha de arriba

Ovación

Por Ovación

7 de mayo 2026 · 15:38hs
La imperiosa misión que tendrá Colón frente All Boys en el Brigadier López

Prensa Colón

Colón afrontará este domingo un partido que empieza a tomar un valor mucho más importante que tres puntos. Desde las 18, el Sabalero recibirá a All Boys por la fecha 13 de la Primera Nacional con la obligación de volver a ganar para no perder terreno en la lucha de arriba de la zona A.

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El Rojinegro llega atravesando su primer momento incómodo de la temporada. Son tres encuentros sin triunfos, con dos empates y una derrota, una racha que encendió algunas alarmas teniendo en cuenta los antecedentes recientes.

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La misión ineludible de Colón ante All Boys

En las últimas dos temporadas, cada vez que Colón cayó en un bajón futbolístico le costó muchísimo salir y terminó pagándolo muy caro en el desenlace del campeonato. Por eso, entienden todos que resulta fundamental cortar ahora esta mini sequía y evitar que la malaria se extienda a un cuarto partido.

Colón festejo Ignacio Antonio
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Colón, con la necesidad de cortar la sequía de tres sin ganar.

Para conseguirlo, el Brigadier López volverá a tener un rol central. Hasta acá, Colón se mostró sólido jugando en casa y mantiene el invicto ante su gente, que se convirtió en un respaldo clave para sostener al equipo en los momentos difíciles.

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La expectativa es alta y se espera un gran marco en Santa Fe, con la ilusión de que el equipo recupere rápidamente la confianza y vuelva a hacerse fuerte en condición de local. Porque más allá de las formas, en este contexto lo más importante para Colón será reencontrarse con el triunfo y volver a meter presión en la pelea por los primeros puestos.

Colón All Boys Brigadier López
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