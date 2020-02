Colón se prepara para recibir este viernes, desde las 21.10, a Racing en uno de los partidos que abre la 20ª fecha de la Superliga con la necesidad de ganar para volver a tomar aire en los promedios y por si fuera poco, ponerle fin a la racha adversa de cinco sin sumar de a tres (cinco derrotas y un empate). Un encuentro que además de ser una exigente medida, tendrá varias misiones por delante, que maximiza todo aún más.

• LEER MÁS: Colón tendrá un solo cambio para recibir a Racing

El 0-0 ante Defensa y Justicia como visitante trajo algo de tranquilidad, pero está claro que para hacerlo valer habrá que imponerse ante el último campeón, que llegará entonado tras quedarse con un clásico épico. Pavada de condimento para dar un plus y dejar sentada la mejoría de un plantel que viene de varios meses envuelto en pesimismo.

• LEER MÁS: Colón concentra con la vuelta de un importante jugador

Este jueves se llevó adelante el último entrenamiento y por la tarde los elegidos por el entrenador Diego Osella iban a concentrar. Todavía no está confirmada la alineación, porque hay tres dudas. Lo que sí está claro que es el DT no dudará y arriesgará en consecuencia, porque la necesidad de imponerse es prioridad. No solo colocando un plan ambicioso sino también insistiendo con jugadores que están con cuatro amarillas: Alex Vigo y Fernando Zuqui. El primero de ellos es número puesto, pero el volante es duda, la cual se develará minutos antes del cotejo.

Fernando Zuqui-Alex Vigo.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Pero ante el Halcón el que recibió una amarilla fue Emmanuel Olivera, que se suma a los que están en capilla. El zaguero fue una de las figuras y por eso su presencia no se discute. La realidad indica que no hay demasiado margen para andar guardando piezas y todos estarán a disposición.

Emmanuel Olivera.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

En la siguiente fecha Colón visitará a Newell's (sábado 22 de febrero, a las 21.45), que podría servir para purgar, ya que después recibirá a Boca (en principio, el viernes 29, a las 21.45). Pero será cuestión de ver cómo se dan las acciones y si algunos es amonestado, debiendo cumplir una suspensión.

• LEER MÁS: Colón buscará romper la racha como local ante Racing

El momento deportivo no da rienda a cuidados en este sentido y por eso, más allá de los nombres propios, Osella utilizará las opciones que tiene con el fin de dar vuelta la taba y generar el golpe de efecto que tanto se espera.