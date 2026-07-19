Vidoz, sobre el mercado de pases de Colón: "No pudimos cerrar las prioridades"

Matías Vidoz, vice 2° de Colón, hizo un análisis del mercado de pases, mientras que también remarcó que podría liberarse otro cupo. Adelantó cómo marchan las negociaciones con las empresas que quieren vestir al club.

En la antesala del encuentro frente a Ferro, el vicepresidente segundo de Colón , Matías Vidoz, dialogó con LT10 (AM 1020) y se refirió a dos temas que ocupan un lugar central en la agenda rojinegra: el futuro de la indumentaria oficial y el mercado de pases que acaba de finalizar.

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El dirigente confirmó que el club recibió distintas propuestas de empresas interesadas en vestir al Sabalero, aunque aclaró que todavía existe un contrato vigente con KDY y que la prioridad será mantener conversaciones con la actual firma antes de evaluar otras alternativas.

"Hay propuestas muy interesantes para vestir a Colón"

Consultado sobre el futuro de la indumentaria, Vidoz explicó que la dirigencia mantiene abierta la negociación con la empresa que actualmente viste al plantel profesional.

"En principio estamos hablando con KDY, que es la marca que tenemos. Estuvimos reunidos hace 15 días, charlando sobre la tienda y otras cuestiones que venimos avanzando. La prioridad es esa y después analizaremos las demás propuestas", comentó.

El dirigente confirmó que el interés por Colón es importante y que llegaron ofertas de distintas empresas, incluso internacionales.

"Han llegado muchas propuestas, de marcas conocidas, de primera línea, incluso del exterior. Son propuestas realmente interesantes."

Al profundizar sobre esos ofrecimientos, explicó que no solo contemplan el aspecto económico.

"Son interesantes por la cantidad de ropa, por el dinero, por los aportes al club, por la proyección y por el marketing. Son propuestas muy buenas, pero todavía no las analizamos en profundidad."

El mercado, los refuerzos y la realidad económica de Colón

Vidoz también realizó un balance del mercado de pases y admitió que Colón no pudo concretar todos los nombres que se había propuesto debido a la diferencia económica con otros clubes.

"Las prioridades que teníamos no las pudimos cerrar por una cuestión lógica de presupuesto y porque el libro de pases de Primera División sigue abierto. Es muy difícil competir en esas condiciones."

No obstante, destacó la conformidad del club con las incorporaciones que finalmente llegaron.

"Dentro de las opciones que manejábamos pudimos cerrar varios jugadores y estamos conformes. García ya debutó y nos dejó una muy buena impresión, y los otros chicos también están muy bien."

El vicepresidente reconoció que hubo negociaciones avanzadas que finalmente no prosperaron por la aparición de ofertas superiores desde el exterior.

"Hay situaciones que dan bronca. Nunca nos dijeron que no, pero los tiempos se fueron estirando y aparecieron propuestas imposibles de igualar para nosotros."

Incluso reveló que el caso de Marcelo Eggel estaba prácticamente acordado antes de frustrarse. "Lo de Eggel estaba prácticamente cerrado, pero llegaron ofertas del exterior con salarios muy altos y nosotros no podemos salir de la estructura económica que armamos."

En cambio, aclaró que el nombre de Eric Ramírez (hoy en Unión) nunca pasó de un simple ofrecimiento. "Nos lo acercaron, era un jugador que interesaba, pero nunca llegamos a negociar algo concreto", afirmó.

Todavía puede llegar un refuerzo más en Colón

Más allá del cierre del mercado, Vidoz recordó que Colón mantiene abierta la posibilidad de incorporar un futbolista más si se concreta la salida de algún integrante del plantel hacia Primera División o al exterior.

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"Si se libera un cupo por la transferencia de algún jugador, tendremos la posibilidad de incorporar un refuerzo hasta el 2 de septiembre."

Mientras Colón continúa peleando por los primeros puestos de la Primera Nacional, la dirigencia también empieza a proyectar el futuro, tanto en lo deportivo como en lo institucional, con decisiones que marcarán el rumbo del club más allá de la presente temporada.