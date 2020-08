Vignatti: "Colón pidió que se juegue la fecha de Clásicos"

En la segunda parte de la nota que le brindó a LT9, Vignatti se refirió a las cuestiones deportivas relacionadas al armado del plantel para lo que viene. Pero además habló sobre el test positivo de Brian Fernández y adelantó que Colón está cerca de abrochar el primer refuerzo.

Respecto al test positivo de Brian Fernández y al hisopado que se les realizó a los otros jugadores (Meza, Farías, Bernardi y Viatri) que estaban con el delantero indicó: "Está con un problema personal que lo lamentamos, le ocurrió como le puede ocurrir a cualquiera. Esperemos que esto pase y que pueda volver a la actividad. Soy optimista con respecto a los otros jugadores de que haya sido un susto y no haya que lamentar más bajas, porque complicaría los entrenamientos".

Respecto a las charlas que mantiene con Eduardo Domínguez planificando el Colón que viene contó: "Dentro de lo planeado y de lo que hablamos nos pidió que concretemos algunas posibilidades. Y una de ellas está prácticamente cerrándose en estos momentos. Pero hasta que no se firmen los papeles no se puede dar por hecho".

Para luego agregar: "De cualquier manera, el pensamiento compartido con el cuerpo técnico es que no necesitamos incorporar mucho porque apostamos a los chicos de las inferiores. Vinien pidiendo cancha y ahora tendrán la chance de mostrarse".

A la hora de opinar sobre el torneo que se jugará expresó: "En caso de jugarse, creemos que va a ser un torneo de transición, preparatorio, aunque está el incentivo de clasificar a una Copa. Y eso motiva la competencia, de todos modos será muy importante la preparación previa porque estamos notando en los equipos europeos, que los que arrancaron antes tienen mejor rendimiento".

En relación a la Copa Argentina dijo: "Hace unos días nos comentaron que la Copa Argentina se iba a jugar y que arrancaba los primeros días de octubre. Pero no está confirmado oficialmente, yo creo que si arranca el torneo local, de forma paralela se disputará la Copa Argentina".

Consultado si le gustaría que se juegue la fecha de los Clásicos respondió: "Nosotros queremos jugar el Clásico, la instrucción de la Comisión Directiva para José Alonso es jugar el Clásico, porque hace mucho tiempo que no se juega y es una linda motivación. La lógica indicaría que Colón sea local, pero no importa eso, lo importante es que se juegue".

Por último sobre las elecciones en el club y la chance de ir por la reelección aseguró: "Primero y principal nunca confirmé que iba a estar, falta mucho tiempo, puede que esté o que no. Yo estoy centrado en el trabajo de hoy como para pensar en las elecciones, no soy político y me considero muy torpe en cuestiones políticas".