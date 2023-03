Wanchope Ábila salvó a Goltz y a Colón del papelón, pero sigue sin ganar

A lo largo de los primeros 45', fue Colón el que dejó una mejor imagen, ya que fue superior a Independiente. Sin jugar un gran partido y quizás por debajo de lo realizado ante Newell's, el equipo sabalero impuso condiciones, fundamentalmente en los primeros 20'. Salió a jugar mejor plantado que su rival y por eso no llamó la atención que se pusiera arriba en el marcador.

Si bien hasta el gol no había generado chances concretas, la sensación era que en cualquier momento podía concretar. Y lo hizo a los 10' con un pase largo de Rafael Delgado para habilitar a Santiago Pierotti, quien amortiguó el balón con el pecho y luego con un remate rasante de derecha venció la resistencia de Rodrigo Rey. La jugada fue revisada por el VAR, pero el jugador sabalero está habilitado.

Con el gol a favor, el partido se le presentaba a Colón para ampliar el marcador, ante un rival que lucía confundido y apurado, ya que los hinchas comenzaban a reprobar la actuación del Rojo. Pero llegó una jugada polémica, cuando Nicolás Lamolina decretó penal por un supuesto toque de Carlos Arrúa a Luciano Gómez dentro del área.

No pareció infracción, la jugada fue revisada por el VAR, pero el árbitro no fue llamado a revisar la jugada. De esta manera, Martín Cauteruccio se paró frente a Ignacio Chicco y con un remate de derecha y bien esquinado puso el 1-1 a los 24'. El arquero sabalero se estiró pero no llegó a tocar el balón que tuvo la dirección correcta.

A partir de allí, se emparejó el partido, siempre Colón insinuando más, pero ya no logró dominar como lo había hecho en el arranque. Tuvo un cabezazo de Joaquín Ibañez que se fue cerca del caño derecho. Mientras que el Rojo llegó con un centro de Baltazar Barcia, no llegó Cauteruccio y Nicolás Vallejo desde el piso alcanzó a conectar el balón pero Chicco contuvo sin problemas.

A Colón le faltó precisión en los metros finales, ya que Independiente otorgó enormes ventajas por los costados. Colón decidió atacar por derecha, con Juan Pablo Álvarez y Pierotti, quien fue el jugador más desequilibrante en la primera etapa. Y mostró el buen manejo de Rafael Delgado con algunos pelotazos cruzados.

En la etapa complementaria siguió siendo más Colón, pero como había sucedido en los primeros 45' no estaba preciso en el área rival. Lo tuvo Goltz con un cabezazo y luego el Conejo Benítez quedó mano a mano y tapó Rodrigo Rey, el delantero sabalero estaba adelantado, pero como no terminó en gol, la jugada continuó y el balón se fue al tiro de esquina.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1637254181219172352 #Video ¡LOCURA DE PARTIDO! Reviví los mejores momentos del empate 2-2 entre Independiente y Colón en la #LigaProfesional. https://t.co/eho4XdPvWn — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 19, 2023

Pipo Gorosito movió el banco, haciendo ingresar a Ramón Ábila y Tomás Galván, para refrescar el ataque. La sensación era que si Colón acertaba en el último pase o en el remate final, se quedaba con el partido. Pero un error insólito, de Goltz cambió el curso del encuentro, ya que el defensor agarró la pelota con la mano, cuando Ignacio Chicco ya había tocado el balón para que el zaguero salga jugando.

Una situación inexplicable y que recorrerá los portales y los canales de televisión del mundo. Nicolás Lamolina marcó la pena máxima, pese a la protesta de todos los jugadores y el cuerpo técnico, que incluyó la expulsión de Pipo Gorosito y de Gustavo Zapata. Fue el delantero Matías Giménez quien esta vez engañó a Chicco y con un remate al caño derecho decretó el 2-1.

Parecía que a Colón se le escapaba el partido. Y que no tendría manera de remontar la historia, pero entre Barcia y Wanchope Ábila terminaron salvando al Sabalero, pero fundamentalmente a Goltz. Y es que el jugador de Independiente quiso rechazar dentro del área, pifió y terminó agarrando de la camiseta al punta sabalero.

Cuando se jugaba el décimo minuto de descuento, Ábila remató a la derecha del arquero, Rey fue hacia ese costado, atajó el disparo, pero el rebote le quedó a Wanchope quien terminó marcando con la pierna derecha para establecer el 2-2. Y en el final casi lo gana con un centro y el remate de José Neris desde el piso que terminó tapando Rey.

Antes del empate, el arquero del Rojo tapó dos remates en la misma jugada. Primero a Santiago Pierotti y luego a Tomás Galván. Sin dudas que Colón siempre estuvo más cerca de ganar el partido, pero también lo pudo perder. Pasó de todo en un partido lleno de polémicas y en el que el Sabalero sumó un punto con sabor a poco.

Síntesis

Independiente: 33-Rodrigo Rey; 19-Luciano Gómez, 13-Javier Baéz, 2-Joaquín Laso, 79-Ayrton Costa; 30-Baltazar Barcia, 5-Agustín Mulet, 28-Sergio Ortiz, 21-Nicolás Vallejo; 34-Matías Giménez y 9-Martín Cauteruccio. DT: Leandro Stlitano.

Colón: 17-Ignacio Chicco; 33-Facundo Garcés, 6-Paolo Goltz, 40-Rafael Delgado; 22-Juan Pablo Álvarez, 34-Stefano Moreyra, 27-Julián Chicco, 11-Joaquín Ibañez; 30-Santiago Pierotti, 26-Carlos Arrúa; y 92-Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Goles: PT 10' Santiago Pierotti (C), 24' Martín Cauteruccio (I), ST 35' Matías Giménez (I), 55' Ramón Ábila (C).

Cambios: PT 19' Leonel Picco x Moreyra (C), ST 0' Iván Marcone x Mulet (I), 20' Tomás Galván x Arrúa (C), Ramón Ábila x Benítez (C), 28' Juanito Cazares x Gómez (I), 40' Santiago Hidalgo x Cauteruccio (I), Damián Pérez x Vallejo (I), 41' José Neris x Chicco (C), Eric Meza x Ibañez (C).

Amonestados: Costa, Vallejo y Barcia (I), Arrúa, Benítez, J. Chicco, Ibañez, Goltz y Ábila (C).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Libertadores de América.