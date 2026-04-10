Unión tiene a uno de los laterales más ofensivos de Argentina

En la previa de la visita a Estudiantes, se conoció un dato estadístico donde sobresale un jugador determinante en este Unión protagonista: Mateo Del Blanco

Unión se prepara para visitar a Estudiantes por la fecha 14 del Apertura con un dato que refuerza el gran momento de uno de sus futbolistas más influyentes. En la antesala del duelo en La Plata, una estadística ubicó a Mateo Del Blanco entre los laterales más ofensivos del país.

Unión tiene a uno de los laterales izquierdo más picantes del país

El informe difundido por @DataMoroni lo posiciona como el segundo marcador de punta izquierdo más ofensivo de Argentina, solo por detrás de Gabriel Rojas de Racing. El dato sobresale aún más al conocerse que Mini promedia más de cinco centros por partido, una cifra que explica su incidencia en el juego del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DataMoroni/status/2042673404537418030&partner=&hide_thread=false LATERALES OFENSIVOS | LPF 2026

El lateral moderno no solo defiende. Estos son los que más generan desde la banda en la LPF 2026.

Rojas lidera en creatividad con 3 asistencias. Blanco es el que más centra de toda la liga. Zabala el más preciso: 47.1% de sus centros encuentran… pic.twitter.com/qMffOIqIxc — DataMoroni (@DataMoroni) April 10, 2026

Lejos de ser una sorpresa, el número ratifica el nivel que viene mostrando Del Blanco, convertido en una pieza determinante dentro de la estructura tatengue. Su despliegue por la banda izquierda y su participación constante en ataque lo transformaron en una de las principales vías ofensivas del equipo.

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El contexto también suma condimentos. En las últimas horas trascendió que habría emisarios siguiéndolo de cerca en La Plata, lo que alimenta las versiones sobre un posible interés y la chance de que atraviese sus últimos encuentros con la camiseta rojiblanca.

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Con estadísticas que respaldan su rendimiento y en un momento de madurez futbolística, Del Blanco aparece como uno de los nombres propios más destacados de Unión en la recta final del Apertura.