Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión tiene a uno de los laterales más ofensivos de Argentina

En la previa de la visita a Estudiantes, se conoció un dato estadístico donde sobresale un jugador determinante en este Unión protagonista: Mateo Del Blanco

Ovación

Por Ovación

10 de abril 2026 · 16:58hs
Unión tiene a uno de los laterales más ofensivos de Argentina

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión se prepara para visitar a Estudiantes por la fecha 14 del Apertura con un dato que refuerza el gran momento de uno de sus futbolistas más influyentes. En la antesala del duelo en La Plata, una estadística ubicó a Mateo Del Blanco entre los laterales más ofensivos del país.

• LEER MÁS: El presidente de Unión cargó contra Racing: "Se hacen los ofendidos con tal de no pagar"

Unión tiene a uno de los laterales izquierdo más picantes del país

El informe difundido por @DataMoroni lo posiciona como el segundo marcador de punta izquierdo más ofensivo de Argentina, solo por detrás de Gabriel Rojas de Racing. El dato sobresale aún más al conocerse que Mini promedia más de cinco centros por partido, una cifra que explica su incidencia en el juego del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DataMoroni/status/2042673404537418030&partner=&hide_thread=false

Lejos de ser una sorpresa, el número ratifica el nivel que viene mostrando Del Blanco, convertido en una pieza determinante dentro de la estructura tatengue. Su despliegue por la banda izquierda y su participación constante en ataque lo transformaron en una de las principales vías ofensivas del equipo.

• LEER MÁS: Unión en alerta por Vargas: desde Brasil preparan una oferta por el lateral

El contexto también suma condimentos. En las últimas horas trascendió que habría emisarios siguiéndolo de cerca en La Plata, lo que alimenta las versiones sobre un posible interés y la chance de que atraviese sus últimos encuentros con la camiseta rojiblanca.

• LEER MÁS: Nicolás Paz, de relegado a titular en Unión: la apuesta de Madelón para visitar a Estudiantes

Con estadísticas que respaldan su rendimiento y en un momento de madurez futbolística, Del Blanco aparece como uno de los nombres propios más destacados de Unión en la recta final del Apertura.

Unión Mateo Del Blanco Apertura
Noticias relacionadas
la lucha titanica que encara union para no caer al playout de la liga nacional

La lucha titánica que encara Unión para no caer al playout de la Liga Nacional

en union crece la desconfianza con racing por el dinero que ya recibio por nardoni

En Unión crece la desconfianza con Racing por el dinero que ya recibió por Nardoni

Unión afrontará un partido complicado en su visita a La Plata para jugar con el Pincha.

Con el equipo sin confirmar, Unión afronta una visita de riesgo

union gestiona para poner al dia al plantel y cuerpo tecnico antes de visitar a estudiantes

Unión gestiona para poner al día al plantel y cuerpo técnico antes de visitar a Estudiantes

Lo último

Conflicto en Bahco: fracasó la reunión y los trabajadores seguirán en vilo hasta fines de abril

Conflicto en Bahco: fracasó la reunión y los trabajadores seguirán en vilo hasta fines de abril

Madelón compartió un almuerzo con los juveniles de Unión y generó motivación

Madelón compartió un almuerzo con los juveniles de Unión y generó motivación

Vacas vendidas dos veces: la Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

Vacas vendidas dos veces: la Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

Último Momento
Conflicto en Bahco: fracasó la reunión y los trabajadores seguirán en vilo hasta fines de abril

Conflicto en Bahco: fracasó la reunión y los trabajadores seguirán en vilo hasta fines de abril

Madelón compartió un almuerzo con los juveniles de Unión y generó motivación

Madelón compartió un almuerzo con los juveniles de Unión y generó motivación

Vacas vendidas dos veces: la Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

Vacas vendidas dos veces: la Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

Quizás no tiene el cuero tan duro como yo, aseguró Bullrich sobre Adorni

"Quizás no tiene el cuero tan duro como yo", aseguró Bullrich sobre Adorni

Una agrupación presentó su lista para las elecciones en San Lorenzo

Una agrupación presentó su lista para las elecciones en San Lorenzo

Ovación
Madelón compartió un almuerzo con los juveniles de Unión y generó motivación

Madelón compartió un almuerzo con los juveniles de Unión y generó motivación

Peverengo ratificó la sanción a Colón y no descartó revisarla: Hubo una falla y se reconoce

Peverengo ratificó la sanción a Colón y no descartó revisarla: "Hubo una falla y se reconoce"

El partido diferente que jugará Mansilla en Unión contra Estudiantes

El partido diferente que jugará Mansilla en Unión contra Estudiantes

Todo listo en Colón: así será el operativo y los controles para el duelo con Racing de Córdoba

Todo listo en Colón: así será el operativo y los controles para el duelo con Racing de Córdoba

Unión en alerta por Vargas: desde Brasil preparan una oferta por el lateral

Unión en alerta por Vargas: desde Brasil preparan una oferta por el lateral

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe