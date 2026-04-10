Colón analiza implementar un "Día del Club" para el duelo clave ante Godoy Cruz

La dirigencia de Colón analiza cobrar un bono especial en el duelo ante Godoy Cruz, un cruce directo en la pelea por la cima de la Zona A de la Primera Nacional.

En las oficinas de Colón ya se palpita lo que será uno de los partidos más importantes del campeonato. En ese marco, la dirigencia empezó a mover fichas y puso en discusión una medida que suele aparecer en citas de alto impacto: declarar “Día del Club” el encuentro ante Godoy Cruz.

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La posibilidad fue abordada en la última reunión de mesa chica de Comisión Directiva, donde el tema ocupó un lugar central. La iniciativa implicaría que los socios deban abonar un bono adicional para ingresar al estadio (sería de $15.000), según lo adelantó Radio Gol (FM 96.7).

Un cruce con aroma a definición en Colón

El partido, correspondiente a la fecha 11 de la Zona A, se jugará el domingo 26 de abril desde las 19 en el Brigadier López, y no será uno más.

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Colón llega como líder con 14 puntos, aunque comparte la cima con Deportivo Morón, que tiene mejor diferencia de gol. Enfrente estará un rival directo: Godoy Cruz, invicto y apenas un punto por debajo.

El escenario plantea un choque entre aspirantes claros al primer lugar del grupo.

La importancia de terminar arriba

El formato del torneo le agrega un condimento especial a este tipo de partidos. El equipo que finalice primero en la Zona A disputará la final por el ascenso directo frente al ganador de la Zona B.

En cambio, quien quede por detrás deberá transitar el siempre exigente Reducido. Por eso, cada punto empieza a pesar más de lo habitual.

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La eventual implementación del “Día del Club” responde también a una necesidad institucional. Este tipo de encuentros, con alta convocatoria asegurada, suelen ser considerados estratégicos para generar ingresos extra.

Sin embargo, la decisión todavía no está tomada. La dirigencia continúa evaluando el impacto y la respuesta que podría tener entre los socios.

Expectativa en aumento en Colón

Mientras se define si habrá o no bono, lo cierto es que el partido ya genera expectativa en todos los ámbitos. En lo futbolístico, por lo que está en juego. Y en lo institucional, por las decisiones que lo rodean.

En Colón, el duelo ante Godoy Cruz empieza a jugarse mucho antes del pitazo inicial. Y cada movimiento cuenta.