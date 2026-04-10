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Medrán, sin rodeos en Colón: "Tenemos que aprender a convivir con la exigencia"

Ezequiel Medrán analizó el presente de Colón, el desafío de sostener el rendimiento y cómo influye el Brigadier López en un equipo protagonista.

Ovación

Por Ovación

10 de abril 2026 · 11:44hs
Medrán, sin rodeos en Colón: Tenemos que aprender a convivir con la exigencia

Ezequiel Medrán dejó en claro que Colón atraviesa un proceso de evolución, donde los resultados empiezan a respaldar la idea de juego. “El equipo se va soltando más, compite mejor y lo demostró en los últimos partidos”, explicó en diálogo con LT9 (AM 1150).

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En ese sentido, destacó el trabajo realizado desde el inicio del proyecto junto a la dirigencia, encabezada por José Alonso, y la necesidad de una reestructuración profunda del plantel. “No fue fácil, pero logramos armar un grupo competitivo, con una idea clara de hacia dónde ir”, remarcó.

El análisis del rival y las claves del partido que afrontará Colón

Pensando en lo que viene, Medrán puso el foco en el próximo compromiso ante Racing de Córdoba, desmenuzando las características del rival. “Es un equipo ordenado, que puede jugar 4-4-2 o 4-4-1, con extremos peligrosos y delanteros con movilidad”, detalló, al tiempo que advirtió sobre la presión alta y la intensidad física.

Ezequiel medrán
Ezequiel Medrán se refirió al momento que vive Colón, gran protagonista de la Zona A de la Primera Nacional.

Ezequiel Medrán se refirió al momento que vive Colón, gran protagonista de la Zona A de la Primera Nacional.

Sin embargo, también marcó dónde puede estar la ventaja: “Si salís bien de esa presión, podés encontrar espacios”. Y agregó: “Estamos trabajando en lo táctico para neutralizar sus virtudes y aprovechar sus debilidades”.

El Brigadier, un factor determinante según Ezequiel Medrán

Medrán no dejó de lado el peso que tiene jugar en condición de local. Para el DT, el estadio es un escenario especial que puede inclinar la balanza. “El Brigadier López te lleva al límite. La gente transmite una pasión increíble”, sostuvo.

Aunque también planteó el desafío que implica: “Tenemos que saber convivir con esa exigencia para que no nos juegue en contra”.

La calma como respuesta a la ansiedad

En un contexto donde el hincha se ilusiona, el entrenador eligió un mensaje claro: paciencia y trabajo. “Entendemos la ansiedad, pero nuestra tranquilidad está en el día a día, en la dedicación y el compromiso”, afirmó.

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Más allá de lo táctico, Medrán hizo hincapié en la importancia del grupo. Su forma de conducir apunta a la cercanía y la transparencia.

“Me gusta ser claro, mirar a los ojos, acompañar al jugador. Cuando el grupo es fuerte, hay más posibilidades de lograr cosas importantes”, explicó.

Colón Ezequiel Medrán Brigadier López
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