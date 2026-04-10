Apertura y formativas: toda la programación del regreso de la actividad en damas

Se retoma la actividad después de Pascua en damas, con partidos en todas las inferiores más un cotejo válido por la fecha 2 del Apertura en Mayores de la ASB

Se retoma la actividad después de Pascua en damas , con partidos en todas las inferiores más un cotejo válido por la fecha 2 del Apertura en Mayores de la ASB . A continuación, todo el panorama.

RAMA FEMENINA - LIGA PRÓXIMO - FECHA 2

Viernes 10 de abril

21.30 Alma Juniors vs. Gimnasia

DIVISIONES INFERIORES - FECHA 5

Domingo 12 de abril

En cancha de Santa Rosa

-A las 17: Cadetes de Santa Rosa vs. Gimnasia B

En cancha de Alma Juniors

-A las 14: Cadetes de Alma vs. CUST B

En cancha de CUST

-Desde las 9: Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles de CUST A vs. Almagro

En cancha de Colón (SJ)

-Desde las 13: Infantiles y Cadetes de Colón (SJ) vs. Alumni

En cancha de Náutico El Quillá

-Desde las 12: Infantiles y Cadetes de El Quillá vs. República del Oeste

En cancha de Gimnasia

-A las 16: Cadetes de Gimnasia A vs. Centenario

TORNEO APERTURA DE LA ASB - CATEGORÍA MAYORES - FECHA 2

Domingo 12 de abril

20.00 República del Oeste vs. Gimnasia