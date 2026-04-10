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Por qué Mateo Del Blanco jugará un partido especial con Unión en La Plata

Mateo Del Blanco es la principal carta de venta que tiene Unión, y frente a Estudiantes habrá emisarios de un club que está dispuesto a comprarlo.

10 de abril 2026 · 11:59hs
Por qué Mateo Del Blanco jugará un partido especial con Unión en La Plata

Prensa Unión

El encuentro que Mateo Del Blanco afrontará este sábado desde las 17.15 ante Estudiantes de La Plata, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional, tendrá un condimento extra fuera de lo futbolístico.

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En las tribunas habría emisarios del Racing de Estrasburgo, que llegarán con un objetivo claro: observar en acción a Mateo Del Blanco, uno de los jugadores más destacados del equipo rojiblanco.

Mateo Del Blanco, un nombre que ya está en el radar internacional

No es la primera vez que Del Blanco despierta interés. En el último mercado de pases, su nombre sonó con fuerza en clubes del fútbol argentino y también en Brasil.

Mateo Del Blanco
Mateo Del Blanco, quien super&oacute; los 100 partidos en la Primera Divisi&oacute;n de Uni&oacute;n, ser&aacute; visto de cerca por los franceses ante Estudiantes.

Mateo Del Blanco, quien superó los 100 partidos en la Primera División de Unión, será visto de cerca por los franceses ante Estudiantes.

Sin embargo, el jugador decidió continuar en Unión, donde hoy atraviesa un gran presente que vuelve a ponerlo en el centro de la escena.

Un mercado que puede marcar su salida de Unión

Todo indica que el próximo mercado de pases será determinante para su futuro. En el club son conscientes de que será difícil retenerlo, especialmente por el nivel que viene mostrando.

Del Blanco tiene una cláusula de salida fijada en 2.5 millones de dólares limpios para la institución, aunque desde el entorno se menciona que podrían llegar propuestas superiores, acordes a su rendimiento.

Números que respaldan su crecimiento

El presente del lateral se explica también en sus estadísticas, que muestran continuidad y evolución en las últimas temporadas:

-2026 (Torneo Apertura): 12 partidos, 2 goles, 1 asistencia (1.040 minutos)

-2026 (Copa Argentina): 1 partido (90 minutos)

-2025 (Clausura): 16 partidos, 1 gol, 5 asistencias (1.427 minutos)

-2025 (Copa Sudamericana): 6 partidos (448 minutos)

-2024 (Liga Profesional): 20 partidos, 3 asistencias (1.040 minutos)

Un escaparate ideal

El duelo en La Plata aparece como una vidriera perfecta. Ante un rival de jerarquía y con la mirada de clubes del exterior, Del Blanco tendrá una nueva oportunidad para ratificar su nivel.

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En Unión saben que el interés es concreto y creciente. Y mientras el equipo busca sumar puntos importantes, el mercado ya empieza a jugar su propio partido.

Unión Mateo Del Blanco Estudiantes
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