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Las alarmas siguen encendidas en Colón por Ignacio Lago: sin firma y con el reloj en contra

Aunque desde la dirigencia de Colón aseguran que hay acuerdo de palabra para renovar hasta 2027, Ignacio Lago aún no firmó y crece la preocupación.

Ovación

Por Ovación

10 de abril 2026 · 09:06hs
Las alarmas siguen encendidas en Colón por Ignacio Lago: sin firma y con el reloj en contra

Prensa Colón

La situación contractual de Ignacio Lago se transformó en el principal foco de atención en Colón. Este jueves por la noche, la mesa chica dirigencial mantuvo una reunión donde el futuro del atacante fue el tema central.

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Si bien el presidente José Alonso había manifestado públicamente que las conversaciones estaban avanzadas con su representante, Pablo Caro, lo concreto es que todavía no hubo avances formales ni firma de contrato.

El tiempo empieza a jugar en contra para Colón

La preocupación no es menor. En el club saben que, de no resolverse la situación antes del 30 de junio, el jugador quedará habilitado para firmar un precontrato con otra institución.

Si bien su eventual salida recién podría concretarse el 31 de diciembre, el solo hecho de perder el control de la negociación genera inquietud en la dirigencia rojinegra.

Diferencias económicas, el eje del conflicto con Ignacio Lago en Colón

Más allá de que hay consenso en cuanto a la extensión del vínculo hasta diciembre de 2027, el punto que traba el acuerdo pasa por lo económico.

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Ignacio Lago est&aacute; atravesando un gran momento en Col&oacute;n, que sigue sin cerrar la extensi&oacute;n de su contrato.

Ignacio Lago está atravesando un gran momento en Colón, que sigue sin cerrar la extensión de su contrato.

Desde el entorno del jugador consideran que su contrato quedó desactualizado hace tiempo, sobre todo en relación a la inversión que hizo el club cuando lo adquirió de Talleres de Córdoba y al rol que hoy ocupa dentro del equipo.

Actualmente, Lago no se encuentra entre los salarios más altos del plantel, una situación que buscan corregir en esta nueva negociación.

Un jugador clave pese a las adversidades

Más allá de las cuestiones contractuales, Lago logró consolidarse como una pieza importante dentro del equipo, incluso después de atravesar una grave lesión de rodilla en el tramo decisivo de la temporada 2024.

Su regreso se dio recién en 2025, donde sumó rodaje progresivamente, y en este 2026 ya muestra números que reflejan su incidencia:

2026 (Primera Nacional): 7 partidos, 3 goles, 1 asistencia (607 minutos)

2025 (Primera Nacional): 23 partidos, 1 gol, 3 asistencias (1.785 minutos)

2024 (Primera Nacional): 26 partidos, 6 goles, 3 asistencias (2.216 minutos)

2024 (Copa Argentina): 2 partidos, 1 gol (180 minutos)

Negociación abierta, final incierto

En Colón aseguran que las charlas continúan y que existe voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo. Sin embargo, la falta de avances concretos empieza a generar ruido.

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El club quiere asegurar la continuidad de uno de sus jugadores importantes. Del otro lado, Lago busca una mejora acorde a su presente.

Por ahora, la firma no llega. Y el tiempo, lentamente, empieza a transformarse en un rival más.

Colón Ignacio Lago Racing de Córdoba
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