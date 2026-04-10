Medrán probó con Beltrán de 3 en Colón para jugar contra Racing de Córdoba

Pensado en el partido ante Racing de Córdoba de la 9ª fecha, el DT de Colón hará dos cambios forzados por lesión: uno en el arco y otro en defensa

Colón ultima detalles para un partido clave ante Racing de Córdoba y su entrenador, Ezequiel Medrán , se ve obligado a cambiar. La práctica de este viernes en el predio dejó un escenario distinto, con dos ausencias para el duelo del domingo, a las 19, en Santa Fe, por la 9ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

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La primera variante estaba prevista: la salida de Matías Budiño obligaba a mover el arco. Sin embargo, el panorama se complicó aún más con la lesión de Leandro Allende, que encendió las alarmas y forzó al cuerpo técnico a buscar soluciones rápidas en la última línea.

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El reemplazante bajo los tres palos será Tomás Paredes, quien tendrá la responsabilidad de sostener el orden defensivo en un compromiso que puede consolidar al Sabalero en la cima. En tanto, para ocupar el otro casillero vacante, Medrán ensayó con el uruguayo Emanuel Beltrán, aunque la pulseada sigue abierta con Conrado Ibarra, alternativa que todavía se mantiene en consideración.

image Beltrán tiene chances de reemplazar a Allende en Colón.

El ensayo final del sábado será determinante para disipar esa incógnita y terminar de definir el once que saldrá a buscar tres puntos clave para sostener la candidatura.

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Los posibles 11 de Colón

Tomás Paredes; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Emanuel Beltrán; Federico Lértora; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; y Alan Bonansea.