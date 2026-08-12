Cómo armar el guardarropa de invierno sin gastar de más

Con la llegada del frío, renovar el placard suele ser una necesidad más que un capricho.

Sin embargo, no hace falta comprar todo de una vez ni gastar una fortuna para estar bien abrigado durante toda la temporada.

Camperas, buzos y pantalones de abrigo son las prendas que más se usan durante los meses fríos, por lo que conviene priorizarlas antes que otros accesorios más ocasionales. Invertir en una buena campera que abrigue bien suele rendir más que comprar varias prendas de menor calidad.

Antes de salir de compras, conviene revisar bien el catálogo de ropa de invierno disponible, para armar un plan de compra ordenado según prioridades.

Una vez cubiertas estas prendas base, recién ahí conviene pensar en accesorios o piezas más específicas, que suelen tener un uso más ocasional dentro del guardarropa completo de la temporada.

Combinar prendas para sumar variedad

En lugar de comprar muchas prendas distintas, elegir unas pocas piezas que combinen entre sí permite armar varios looks diferentes con menos inversión. Una campera neutra, por ejemplo, suele combinar con gran parte del resto del guardarropa.

Capas, la clave para el frío intenso

Usar varias capas de ropa más liviana suele abrigar tanto como una sola prenda gruesa, con la ventaja de poder adaptarse mejor a los cambios de temperatura durante el día. Esta estrategia también permite aprovechar mejor las prendas que ya se tienen en casa.

Calidad de materiales, una inversión que se nota

Prendas con buenos materiales suelen abrigar mejor y durar más temporadas, lo que a la larga resulta más conveniente que renovar todo el guardarropa cada año. En Coppel, la selección de indumentaria de invierno incluye opciones en distintos rangos de precio, pensadas para durar más de una temporada.

Revisar las etiquetas de composición de cada prenda antes de comprar también ayuda a anticipar cómo se va a comportar frente al lavado y al uso constante, un dato que muchas veces se pasa por alto al momento de decidir.

Planificar la compra, la mejor estrategia

Hacer una lista de lo que realmente falta antes de salir de compras evita gastos innecesarios en prendas que terminan sin usarse. Con un plan claro, es posible armar un guardarropa de invierno completo sin necesidad de un gasto excesivo.

Cómo adaptar el guardarropa a distintas actividades

No es lo mismo vestirse para una jornada de oficina que para una salida al aire libre en un día de frío intenso. Pensar el guardarropa de invierno en función de las distintas actividades semanales ayuda a identificar qué prendas realmente hacen falta, evitando comprar de más en categorías que ya están bien cubiertas.

Para quienes practican actividades al aire libre durante el invierno, por ejemplo, conviene priorizar prendas técnicas con buena resistencia al viento, mientras que para el uso diario en la ciudad alcanza con prendas de abrigo más convencionales.

Cuidado de las prendas de abrigo

Seguir las indicaciones de lavado de cada prenda, especialmente en camperas con relleno o materiales técnicos, ayuda a mantener sus propiedades de aislación térmica durante más tiempo. Un lavado inadecuado puede afectar el relleno y reducir la capacidad de abrigo de la prenda mucho antes de lo esperado.

Guardar las prendas de invierno correctamente durante los meses de calor, en bolsas herméticas o con protección contra la humedad, también ayuda a que se conserven en buen estado para la temporada siguiente.

Con estos cuidados y esta planificación previa, es posible atravesar el invierno con un guardarropa completo, cómodo y bien aprovechado durante toda la temporada.

Ese equilibrio entre planificación, calidad y cuidado es, en definitiva, lo que permite disfrutar del invierno sin sobresaltos ni gastos de último momento.