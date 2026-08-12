Reforma electoral en Santa Fe: Diputados abre el debate y especialistas ponen la lupa sobre los pisos para acceder a las bancas

El constitucionalista Oscar Blando cuestionó la posibilidad de elevar al 5% del padrón el umbral para acceder al reparto de bancas. También defendió la boleta única por categoría y alertó por la baja participación ciudadana. Este miércoles expondrá junto a Jorge Zárate ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.

La reforma del sistema electoral de Santa Fe comenzará a tomar forma este miércoles en la Cámara de Diputados , donde las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda se reunirán para avanzar en el análisis de los distintos proyectos que buscan modificar las reglas de juego de cara a las elecciones de 2027.

En ese marco, el abogado constitucionalista Oscar Blando participará de la reunión junto a su colega Jorge Zárate, ambos convocados para aportar su mirada sobre los sistemas electorales.

El especialista cuestionó algunos de los cambios que se encuentran sobre la mesa, especialmente la posibilidad de elevar el piso necesario para acceder al reparto de bancas legislativas.

Actualmente son cinco los proyectos que se encuentran presentados en la Legislatura, con diferencias incluso entre los sectores que integran el oficialismo de Unidos. Entre los principales puntos de discusión aparecen el formato de la boleta única, el financiamiento de las campañas, la cantidad de boletas y los pisos electorales.

Uno de los planteos que genera mayor debate es el que propone establecer un piso del 5% del padrón electoral para acceder al reparto de bancas. Blando advirtió que se trataría de una de las exigencias más altas del país.

Las dos propuestas plantean elevar de manera significativa el piso interno vigente, establecido en el 1,5% por la Ley Provincial 12.367. De avanzar este cambio, los sectores minoritarios que integran los distintos frentes electorales tendrían que conseguir un mayor caudal de votos para superar esa instancia, en un escenario marcado además por una menor participación ciudadana en las urnas.

"La única provincia argentina que tiene el piso del cinco por ciento del padrón electoral es Jujuy", sostuvo el constitucionalista.

Según explicó, si Santa Fe avanzara con ese esquema, quedaría entre las provincias más restrictivas en materia de representación política. Para Blando, elevar ese umbral implicaría limitar las posibilidades de representación de las fuerzas minoritarias y constituiría un retroceso en términos de derechos políticos.

En paralelo, el especialista se refirió a la discusión sobre el sistema de boleta única. Defendió el esquema vigente por categorías y se mostró en contra de eventuales modificaciones que incorporen mecanismos de arrastre o listas colectoras.

"Las colectoras deterioran no solamente la calidad democrática, sino la simplicidad para el ciudadano", afirmó.

La preocupación por la participación electoral

Blando también puso el foco en otro de los desafíos que atraviesa el sistema político: la participación de los ciudadanos en las elecciones. En ese sentido, consideró que existe un creciente alejamiento de la sociedad respecto de la política.

"Hay una desafección ciudadana, no solamente para las elecciones, que ya es mucho, sino hacia la política", señaló en declaraciones a Radio2.

Por ese motivo, planteó que cualquier modificación del sistema electoral debería contemplar la perspectiva del votante y garantizar que las minorías puedan tener representación en la Legislatura.

El debate que arranca en Diputados

La reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda está prevista para este miércoles a las 15, en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Allí Blando y Zárate expondrán sobre las distintas iniciativas que se encuentran en tratamiento.

El debate incluye, además de los pisos electorales, la cantidad de boletas, el funcionamiento de la boleta única, el financiamiento de las campañas y la conformación de las autoridades electorales.

El oficialismo busca avanzar hacia un texto unificado y, según el cronograma que se analiza en la Legislatura, la intención es que Diputados pueda aprobarlo en la sesión del 20 de agosto y que el Senado lo trate una semana después. La discusión será clave para definir las reglas con las que Santa Fe llegará a los próximos comicios.