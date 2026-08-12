Colón recibió una señal positiva por Bonansea: ¿estará ante Patronato?

El goleador del Sabalero se perdió los últimos dos partidos por un esguince de rodilla, pero este miércoles se entrenó a la par de sus compañeros. Si responde bien el jueves, tendría un lugar entre los concentrados para el domingo.

Colón recibió una noticia que puede resultar clave pensando en el partido ante Patronato. Alan Bonansea, el goleador del equipo, trabajó con normalidad este miércoles y dio un paso importante en su recuperación del esguince de rodilla que lo marginó de los últimos dos encuentros, ante Acassuso y San Telmo.

La lesión había sido confirmada por el club el pasado domingo, minutos antes del partido ante San Telmo (también se había perdido el partido ante Acassuso por dicho inconveniente), mediante un parte médico publicado en sus redes sociales. Allí se informó: “Sufrió un esguince de rodilla. Se encuentra realizando el tratamiento indicado bajo seguimiento del departamento médico”.

Desde entonces, el delantero comenzó con los trabajos de recuperación y este miércoles pudo entrenarse a la par del resto del plantel. Ahora, la práctica del jueves será determinante para saber si está en condiciones de volver a concentrar.

Una vuelta que Delfino espera con los brazos abiertos en Colón

La recuperación de Bonansea sería una gran noticia para Iván Delfino, principalmente por la importancia que tiene el delantero dentro de la estructura del plantel.

Colón cuenta actualmente con Leandro Garate como único referente de área experimentado, además de los juveniles que pueden desempeñarse en esa posición. La ausencia de Bonansea quedó todavía más expuesta ante San Telmo, cuando Garate debió dejar la cancha y el entrenador tuvo que recurrir a Gerónimo Buosi.

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Finalmente, los estudios determinaron que Garate había sufrido solamente un calambre y estará disponible para recibir a Patronato, por lo que Delfino podría recuperar a sus dos principales alternativas para ocupar el centro del ataque.

La prueba del jueves será clave en Colón

Más allá de la buena evolución, en Colón mantienen la cautela. Bonansea todavía debe responder favorablemente en el entrenamiento del jueves para que el cuerpo técnico decida incluirlo entre los concentrados.

Si no aparecen molestias y completa la práctica con normalidad, todo indica que tendrá un lugar en la convocatoria para el encuentro del domingo desde las 16.30 ante Patronato, en el estadio Brigadier López.

Para Delfino, recuperar al atacante significaría volver a contar con un delantero que, más allá de que su presente goleador no sea el esperado, continúa siendo el principal referente de área del plantel.

Los números del goleador de Colón

Bonansea lleva disputados 1.825 minutos con la camiseta de Colón en esta temporada. Su presencia dentro del equipo va más allá de la cantidad de goles convertidos, ya que es una de las principales referencias ofensivas del conjunto rojinegro.

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Por eso, su posible regreso ante Patronato aparece como una de las noticias más importantes de la semana para el Sabalero. Si supera con éxito la práctica del jueves, Bonansea volverá a estar a disposición de Delfino, que podría recuperar a una pieza clave justo para un partido de enorme importancia en la pelea de Colón por acercarse a los primeros puestos.