Juegos Suramericanos 2026: se presentó el 27° Mundial de Billar

El certamen internacional se disputará del 26 al 30 de agosto en Marcos Juárez, Córdoba, y reunirá a exponentes de distintos países. El billar será además una de las disciplinas invitadas de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con competencias en Rosario y Santa Fe.

En el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, se presentó este martes en la ciudad de Rosario el 27° Mundial de Billar 5 Quillas, que reunirá a jugadores de distintos países del 26 al 30 de agosto en Marcos Juárez, Córdoba. La presentación fue impulsada por la Secretaría de Región Centro e Integración Regional como parte de las acciones que buscan vincular a Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

En ese sentido, la secretaria de la Región Centro e Integración Regional, Claudia Giaccone, destacó la articulación entre ambos certámenes: “Toda la Región Centro está viviendo los Juegos Suramericanos y, en ese marco, una de las disciplinas invitadas tendrá su Mundial en Marcos Juárez, después de nueve años de no realizarse en nuestro país”.

Marcos Juárez recibe al Billar mundial

El 27° Mundial de Billar 5 Quillas, modalidad también conocida como Casín, se disputará en las instalaciones del Club San Martín de Marcos Juárez, Córdoba. Será la primera vez en nueve años que Argentina reciba esta competencia internacional, ya que su última realización en el país fue en Necochea en el año 2017.

Durante la presentación, el coordinador deportivo del Club San Martín y miembro de la organización, Gustavo Albiero, destacó la dimensión que alcanzó el desafío: “Estamos muy orgullosos de poder realizar un Mundial. Fue una idea que surgió como una propuesta y hoy hay un gran equipo trabajando detrás de ella, con una participación realmente internacional”.

El certamen reunirá a 12 delegaciones internacionales, provenientes de Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Italia, Dinamarca, Uruguay, España, Luxemburgo, República Checa, San Marino y Suiza. “Nos llena de obligaciones y responsabilidades, pero también nos prestigia. En Marcos Juárez seguramente van a poder ver lo mejor de lo mejor de este deporte”, sostuvo.

La competencia principal contará con una grilla de 64 jugadores. Antes, del 21 al 23 de agosto, se disputará en la misma sede la instancia clasificatoria que definirá los ocho lugares restantes. Entre los clasificados ya se encuentra el jugador rosarino, Marcelo Della Gaspera.

Del Mundial a los Juegos Suramericanos

La realización del Mundial tendrá lugar pocas semanas antes de otro acontecimiento significativo para la disciplina: su participación como deporte invitado en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El presidente de la Federación Argentina de Billar, Walter Mellano, celebró esa incorporación y detalló que durante los Juegos habrá competencias en las ciudades de Rosario y Santa Fe. En Rosario se disputarán las modalidades pool y heyball, mientras que la capital provincial recibirá carambola y 5 quillas.

“Estamos orgullosos de pertenecer por primera vez a los Juegos Suramericanos como deporte invitado. Para nosotros es muy importante que se tome al billar como un deporte, porque entendemos y creemos que así es: una disciplina deportiva”, sostuvo Mellano.

En la misma línea, el vicepresidente de la Federación Argentina de Billar y de la Confederación Panamericana de Billar, Gustavo Torregiani, tres veces campeón mundial, puso el foco en lo que significa esta oportunidad para la proyección de la actividad: “Es un logro poder presentar nuestro Campeonato del Mundo, pero también tener la posibilidad de participar de los Juegos Suramericanos. El billar necesita demostrar que somos un deporte, porque quienes lo practicamos estamos convencidos de que somos deportistas y no jugadores”.

Durante los Juegos Suramericanos, que se llevarán adelante entre el 12 y el 26 de septiembre, el billar tendrá competencias de carambola 3 bandas, 5 quillas, pool bola 10 y heyball, con participación masculina y femenina.