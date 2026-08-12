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Gerónimo Rulli fue presentado como nuevo arquero en el Manchester City

El arquero, surgido de Estudiantes de La Plata, se encontrará con Claudio “Diablito” Echeverry, además de competir por el puesto contra Gianluigi Donnarumma.

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2026 · 14:20hs
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Gerónimo Rulli fue presentado como nuevo arquero en el Manchester City

El Manchester City oficializó la llegada del futbolista argentino Gerónimo Rulli como nuevo refuerzo del entrenador Enzo Maresca, donde estará acompañado del argentino Claudio Echeverry, además de competir por el arco contra Gianluigi Donnarumma, hoy titular del equipo.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el arquero surgido en Estudiantes de La Plata proviene del Olympique de Marsella, club al que los "ciudadanos" le depositarán una suma aproximada de 3,5 millones de euros por los servicios del futbolista.

El suplente natural del "Dibu" Martínez en la Selección argentina firmó contrato por 2 años, donde competirá en los entrenamientos diarios contra el italiano titular, Gianluigi Donnarumma; a su vez hará uso de la camiseta número 28.

En sus primeras palabras como nuevo jugador de los "Sky Blues", Rulli expresó que se siente "increíble", estuvo "esperando por este cambio" y agregó: "Quiero reunirme con el equipo, salir al estadio Etihad por primera vez".

Gerónimo Rulli y la chance de jugar en Manchester City

También dio detalles del momento de enterarse sobre la posibilidad de llegar a Manchester: “Es uno de los mejores clubes del mundo; cuando escuché mi nombre relacionado con el City, fue algo inexplicable y la decisión fue muy fácil”.

Además, se animó a describirse como arquero: “Mi mejor atributo es leer el partido, es algo que hago muy bien; intento estar tranquilo, dar confianza a mis compañeros, más que atajar, intento evitar los goles”.

Geró también les envió un mensaje a los hinchas en su llegada al club: “Hola, aficionados del Man City: estoy muy orgulloso y muy feliz de estar aquí. Tengo muchas ganas de verlos a todos en el estadio, en el Etihad; y sí, he llegado para defender al mejor club del mundo; nos vemos pronto”.

Por otra parte, Rulli se animó a jugar a cuántos argentinos que pasaron por el club podría nombrar en el lapso de 10 segundos, y así respondió el arquero.

Gerónimo Rulli Manchester City City
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