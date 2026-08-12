Fórmula 1: pasó por Ferrari, McLaren y ahora liderará a Cadillac

El polaco regresa a la máxima categoría para encabezar el proyecto de Cadillac, que busca dejar atrás el fondo de la parrilla.

Cadillac decidió recurrir a un viejo conocido de la Fórmula 1 para afrontar una nueva etapa. La escudería estadounidense confirmó la incorporación de Marcin Budkowski , quien asumirá el liderazgo del proyecto con efecto inmediato.

La llegada del ingeniero polaco representa un importante movimiento para un equipo que atraviesa su primera temporada en la categoría. Tras el trabajo inicial para levantar una estructura completamente nueva, Cadillac pretende ahora acelerar su evolución y comenzar a acercarse al resto de la parrilla.

Un recorrido por Ferrari, McLaren y la FIA

Budkowski conoce prácticamente todos los sectores que forman parte de la Fórmula 1. Su carrera en el paddock comenzó a comienzos de la década del 2000 y, desde entonces, pasó por algunas de las estructuras más importantes del campeonato.

El polaco tuvo experiencia en Ferrari y McLaren, dos de los equipos históricos de la categoría, antes de dar un paso hacia la Federación Internacional del Automóvil. En 2014 fue nombrado director técnico de la FIA, desde donde trabajó directamente sobre los aspectos técnicos y reglamentarios de la competición.

Su recorrido continuó nuevamente dentro de un equipo cuando se convirtió en director ejecutivo de Renault en 2018. Allí participó del proceso que posteriormente dio lugar a Alpine y fue parte de la estructura que recibió nuevamente a Fernando Alonso en la Fórmula 1 durante 2021.

Después de abandonar Alpine a finales de 2022, Budkowski se mantuvo alejado del paddock hasta este nuevo desafío.

Cadillac busca salir del fondo

El objetivo que tendrá por delante no será sencillo. Cadillac se encuentra disputando su primera campaña en la Fórmula 1 y actualmente aparece en la última posición del Campeonato de Constructores.

Por eso, la misión de Budkowski será mucho más amplia que mejorar solamente el rendimiento del monoplaza. El ingeniero deberá ayudar a ordenar la estructura interna, optimizar los recursos disponibles y establecer una metodología que permita desarrollar el proyecto a largo plazo.

Su estreno al frente de Cadillac se producirá en el Gran Premio de los Países Bajos, donde comenzará oficialmente una etapa que la escudería espera que marque un punto de inflexión.

“Mi enfoque estará en alinear a nuestro personal, herramientas y flujo de información para que se tomen las decisiones correctas”, explicó Budkowski tras confirmarse su llegada.

En Cadillac, mientras tanto, son optimistas. La intención del equipo estadounidense es construir una estructura de primer nivel y, con la experiencia acumulada por Budkowski en Ferrari, McLaren, la FIA, Renault y Alpine, dar los primeros pasos para dejar de ser un debutante y convertirse en un protagonista de la Fórmula 1.