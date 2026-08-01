Con alta tecnología y fibra óptica: comienzan a funcionar este mes los semáforos inteligentes de Santa Fe

El secretario de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, aseguró que la ciudad completó la renovación tecnológica de los controladores tras 16 años . El sistema estará conectado a un nuevo Centro de Movilidad Urbana y permitirá optimizar la circulación en tiempo real a partir de este mes de agosto.

Con inteligencia artificial y fibra óptica. Desde este mes de agosto comenzarán a funcionar los semáforos inteligentes en la ciudad de Santa Fe.

A partir de este mes de agosto , la ciudad de Santa Fe comenzará a poner en funcionamiento los primeros semáforos inteligentes , un sistema con fibra óptica que permitirá adaptar los tiempos de cada intersección según la demanda del tránsito y mejorar la movilidad urbana.

Así lo anunció el secretario de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo , quien explicó que la Municipalidad llevó adelante una renovación integral de la red semafórica , con el reemplazo de una tecnología que llevaba 16 años sin actualizarse .

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"Empezamos con un proceso de recambio de todo lo que eran los controladores, que hacía 16 años no se actualizaban. Veníamos de una conectividad con cables de cobre, algo que hoy ya no existe. Tendimos fibra óptica, generamos una nueva red de interconexiones e interconectamos otros semáforos que estaban aislados", señaló el funcionario.

Además, destacó que las 300 intersecciones semaforizadas de la ciudad quedaron unificadas gracias a un proyecto desarrollado junto con el Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM).

Cómo funcionarán los semáforos inteligentes

Mastropaolo explicó que los nuevos equipos incorporan controladores ST con inteligencia artificial, capaces de modificar los ciclos semafóricos en función del flujo vehicular.

"Una vez que estén configurados con los parámetros que definamos, van a poder tomar decisiones en tiempo real. Nosotros supervisaremos esas decisiones, pero, por ejemplo, el corredor de bulevar Gálvez y bulevar Pellegrini contará con este tipo de semáforos, que podrán modificar los tiempos según la demanda del tránsito", indicó.

Como ejemplo, precisó que si una calle lateral presenta poco movimiento, el sistema podrá extender automáticamente el tiempo de luz verde sobre la avenida principal, favoreciendo una circulación más fluida.

Un centro para monitorear toda la red

El funcionario también adelantó que toda la información generada por los nuevos dispositivos será administrada desde un Centro de Movilidad Urbana, que funcionará en el nuevo centro de monitoreo que la Municipalidad está terminando de construir en barrio Barranquita.

"Toda la información de estas 300 intersecciones va a llegar allí para que tengamos datos y podamos tomar decisiones que mejoren la seguridad y la movilidad urbana", sostuvo.

Más datos para planificar la movilidad

Mastropaolo remarcó que la incorporación de esta tecnología se complementará con otras herramientas ya implementadas por el municipio, como el anillo digital, las cámaras de videovigilancia y el EPR, que aportarán información para la planificación del tránsito.

"Ese conjunto de herramientas nos aporta un volumen de datos que antes no existía en la Municipalidad. En esta gestión necesitamos esa información para desarrollar acciones proactivas y construir una política de movilidad urbana mucho más sustentable, eficiente y dinámica, que también es lo que demandan los vecinos", concluyó.