Con Rosario y Córdoba en $1.720, la Municipalidad de Santa Fe define a cuánto se irá el precio del boleto

El incremento en esas ciudades fue del 8,8% y se justificó por el desfasaje en los costos. En la capital provincial aún no hubo anuncio oficial

Mientras Rosario y Córdoba llevaron el boleto de colectivo a $1.720 , en Santa Fe la discusión por una eventual actualización tarifaria vuelve a ocupar el centro de la escena.

Con la decisión adoptada por Rosario desde este lunes 23 de febrero —que equiparó su tarifa a la vigente en Córdoba—, la capital provincial quedó con un valor por debajo de esas dos plazas, lo que reaviva el interrogante sobre si el municipio avanzará en una corrección en las próximas semanas.

En la ciudad de Rosario, la tarifa básica pasó a costar $1.720 luego de siete meses sin modificaciones. El aumento fue del 8,8% respecto del valor anterior y se aplicó en un contexto de inflación acumulada del 15,4% (sin contar febrero). De este modo, ambas ciudades unificaron el precio del transporte urbano.

Desde los gobiernos locales argumentaron que, sin aportes nacionales y con fuertes subas en insumos como combustible y neumáticos, el sistema en el interior del país depende casi exclusivamente de fondos municipales y provinciales. El objetivo declarado es garantizar previsibilidad y sostenibilidad.

El espejo rosarino

El nuevo cuadro tarifario en Rosario quedó conformado de la siguiente manera:

-Tarifa básica: $1.720

-Tarifa social SUBE: $774

-Tarifa de uso frecuente (30 a 79 viajes): $1.376

-Tarifa de uso frecuente (80 viajes en adelante): $1.290

-Tarifa estudiantil: $860

Según el último estudio de costos del Ente de la Movilidad rosarino, correspondiente a diciembre de 2025, el valor técnico del boleto se ubicó en $1.898,43, con un desfasaje estimado del 20,15%. En ese marco, el municipio hizo uso de las facultades otorgadas por el Concejo para actualizar la tarifa.

Las variables que analiza Santa Fe

En la capital provincial, hasta el momento no hubo anuncios oficiales sobre una inminente suba. Sin embargo, el nuevo valor regional genera presión sobre el esquema local.

Entre los factores que podrían incidir en una eventual decisión se encuentran: la evolución de la inflación en los primeros meses del año, el estudio de costos del sistema santafesino, el nivel de subsidios municipales y provinciales y el impacto social de un posible ajuste en un contexto económico todavía inestable.